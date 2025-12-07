魏如萱熱戀小21歲Ian！遠距離戀愛「天天視訊傳情」羞認身體1變化

娛樂中心／綜合報導

魏如萱（娃娃）今年7月認愛小21歲網紅男友Ian，卻一度捲入與對方舊愛若盈的三角戀風波，隨後戀情轉趨低調。如今相隔4個多月，她昨（6）日出席活動大方坦承仍穩定交往中，遠距離戀愛的兩人幾乎每天熬夜視訊，對方見她抱怨變胖，還誇她很漂亮，讓她忍不住害羞臉紅。

魏如萱熱戀小21歲的男友Ian。（圖／翻攝自魏如萱IG）

根據《噓！星聞》報導，魏如萱受訪分享與Ian甜蜜日常，透露男友目前在紐約讀書，她為配合時差經常熬夜視訊，連黑眼圈都跟著加深。儘管分隔兩地，不過感情甜蜜的兩人不忘互相報備行程，目前也正在等待男友放寒假，期待明年2月7、8日「怪奇的珍珠」小巨蛋演唱會，對方能夠到場欣賞演出。

Ian目前仍在紐約就學，與魏如萱大談遠距離戀愛。（圖／翻攝自Ian IG）

睽違3年再度攻蛋，魏如萱日前信心滿滿表示「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好」，也預告嘉賓名單已準備妥當，門票於KKTIX熱賣中。

