魏如萱爆雙喜臨門「演唱會嘉賓曝光」 鬆口熱戀小男友Ian的幸福狀態

魏如萱將在2月7、8日一連兩天以《怪奇的珍珠》巡迴演唱會台北旗艦版唱進台北小巨蛋，並宣布將邀請兩位演唱會嘉賓，2月7日是曾跟她一起合組「自然捲」的奇哥，另外一位則是王菲的女兒竇靖童。

現在跟小男友Ian熱戀中的魏如萱，雖然前陣子經歷過很多風雨，但對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到你甚至不太敢確認那是不是幸福。「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

廣告 廣告

魏如萱公布2/7、2/8的演唱會嘉賓。（圖／好多音樂）

魏如萱與奇哥的緣分早在去年底的簡單生活節就已埋下伏筆，當時兩人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。

至於2月8日的嘉賓竇靖童，則是魏如萱多年來私下十分要好的朋友，其實在〈怪奇的珍珠〉巡演初期籌備，甚至還沒開始前魏如萱就在餐敘中當面提出嘉賓邀請，竇靖童也完全沒有猶豫就直接答應空下檔期專程飛來台北，合作了多首單曲這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，對魏如萱而言格外有意義。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導