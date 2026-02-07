魏如萱當眾被虧談姐弟戀！感謝歌迷買票大淚崩：什麼才是對的？
【緯來新聞網】「金曲歌后」魏如萱今（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，現場坐約8成滿，小男友Ian已回去美國，但最愛的男人、寶貝兒子路易在台下支持媽媽。首日嘉賓是過往樂團「自然捲」奇哥，老朋友一上台就虧：「妳是不是在談戀愛，是不是年紀比妳小？」她笑回：「對，哪壺不開提哪壺！」到了演出尾聲，她講到淚崩，感謝不離不棄的歌迷：「因為你們都沒有被影響。」
魏如萱（中）唱完後很有感觸。（圖／好多音樂提供）
演唱至〈還是要相信愛情啊混蛋們〉，魏如萱推著一台滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台，繞場一周近距離與全場觀眾互動。她分享自身的感受，「你們相信愛情嗎？每個人的信仰不一樣，但還是要相信愛情啊」！更認為每個人都會在對的時間，找到「你愛的人、愛你的人」。
魏如萱第5次唱進小巨蛋，開唱前就傳出票房不佳，而今晚也的確沒坐滿，想起這陣子的憂慮與心情，哽咽地說：「謝謝你們來，因為你們都沒有被影響，謝謝你們坐在這邊聽我唱歌，我今天有很認真的唱，希望所有在生命中的錯誤，都有修正的機會，我覺得大家都太嚴格了，好像什麼都要完美，那什麼樣才是對的？錯的，再來一次就好了。」
魏如萱（左）和奇哥合體，掀起回憶殺。（圖／好多音樂提供）
在演唱時，她見到許多朋友到場支持，「真的謝謝你們來，我的力量」。她提到演唱會製作人陳建騏說「這是第一名的演唱會」，對她而言不是壓力，「原來我在他心裡是有重量的，因為這個世界上有很多種類的第一名，沒什麼好比的」，突然又語塞，笑說：「我很怕我會講錯話。」
票沒賣完始終是一個影響，她在謝謝主辦單位階段，喊著：「我欠你們的，都會加倍還回來。」一瞬間有淚崩地感謝歌迷，但又忍不住自嘲：「票賣光光的人也很多，但我在他（陳建騏）心裡是有重量和份量，謝謝你們願意花時間坐下來聽我唱歌，我在你的心裡也是有一個重量吧？今年還有一點時間，如果跟我一樣快支持不下去、沒有力量的時候，都可以想到這個晚上。」
到了最後一首安可曲，她唱完招牌歌曲〈你啊你啊〉，說道：「以為這首已經很心痛，沒想到還有更心痛，〈我在紐約打電話給你〉不是一發行就紅了，一年後才紅，我想我的歌需要醞釀。我要祝大家，以後要打給你喜歡的人，因為他都會接 ，想他也可以一直想啊，他一定會知道。」
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
前夫也愛王菲女兒！魏如萱公開揭曉與竇靖童不為人知秘密
魏如萱「怪奇的珍珠」台北小巨蛋演唱會今（8日）第2場，邀來好友竇靖童驚喜擔任嘉賓。其實早在巡演初期、甚至還沒正式啟動前，魏如萱便在一次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫，立刻答應並特地空出檔期飛來台北。
前夫也想看竇靖童！魏如萱小巨蛋同台王菲愛女：大家是來看你的
金曲歌后魏如萱今（8）日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會第二場，邀來竇靖童擔任嘉賓，魏如萱笑說：「今天有多少人要來看你，大家是要來看你的！」並透露宣布要辦演唱會後，邀請許多朋友到場，原本每個人都還興趣缺缺，結果一宣布8日嘉賓是竇靖童，大家馬上傳訊息給她訂票，讓她哭笑不得。
台南鹽水月津港燈節開幕 天馬獸啟燈帶來光影盛宴
台南鹽水月津港燈節被譽為「台灣最美的水岸藝術燈節」，今天（7日）晚上6點45分天馬獸啟燈，今年以《儲存未來鹽水的想像》為主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星燈區等三大展區，層次豐富、光影交織的藝術魅力，讓觀眾讚嘆美極了。台南市長黃偉哲表示，2026月津港燈節今年第16年舉辦，累積參觀人次破900
9旬婦駕車失控撞進洛杉磯超市 傷亡名單「含4名台灣人」
根據《美聯社》報導，92歲肇事婦人5日午間駕駛一輛豐田Prius，先是撞擊自行車騎士，再繼續行駛約一個街區，隨後突然偏離車道，撞入鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的大華超市內烘焙區，而車輛停下時壓住多名正在購物的民眾。洛杉磯消防局表示，事故造成當時在烘焙區內的3名顧...
邱子芯、謝承均、江國賓出席粉絲見面會 (圖)
演員邱子芯（左起）和謝承均、江國賓7日在台北出席8點檔戲劇「百味人生」粉絲見面會，受訪回應時事議題。
長髮妹超晃21秒！極致真身「是李毓芬」露臉了
娛樂中心／綜合報導女星李毓芬過去與郭雪芙、宋米秦等人共組女團「Dream Girls」出道，單飛後一度轉往中國發展。近年來她逐漸淡出演藝圈、鮮少公開露面，也不常透過社群平台分享近況。現年40歲的她7日突然在IG限動上傳一段熱舞短片，只見她身穿低胸中空造型服裝，大方展現纖細曲線與緊實體態，除了瘋狂震盪的起伏讓粉絲們看了集體大暴動，她40歲的超真實體態曝光，也在網上引發一陣討論。
魏如萱躺唱開場 怪奇珍珠閃耀攻蛋哭了
兩屆金曲歌后魏如萱今天(7日)晚間登上台北小巨蛋，再度展現驚人唱功，或站或臥都難不倒她，帶領歌迷走入屬於魏如萱、怪奇又魔幻的音樂夢境。首場演出更驚喜邀請「自然捲」奇哥合體開唱，讓鐵粉們感動不已。 由於近來魏如萱因為和小21歲的網紅Ian交往扯出的感情糾葛，連帶影響演唱會票房，她在演出結尾謝謝主辦單位時表示：「我欠你們的，都會加倍還回來。」隨後落淚感謝歌迷：「謝謝你們願意花時間坐下來聽我唱歌⋯如果跟我一樣快支持不下去、沒有力量的時候，都可以想到這個晚上。」 魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，本週六、日一連兩天在台北小巨蛋盛大開唱，萬名粉絲湧入朝聖。這也是她第五度站上小巨蛋舞台，無論演唱實力或舞台規模，都再度全面升級。 演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺演唱〈隕石〉，為《怪奇的珍珠》正式揭開序幕。即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響，不愧是金曲歌后，令人佩服不已。 舞台美術、燈光與視訊設計也呈現出極為炫爛的視覺效果，時而沉浸、時而充滿劇場感，就連服裝造型也呼應演唱會「怪奇」主題，展現魏如萱獨樹一格的美學風格。 魏如萱《怪奇的珍
田徑／亞洲室內錦標賽 「短跑甜心」廖晏均60公尺兩破全國紀錄摘銀
在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽，今天晚間上演女子60公尺決賽，在預賽就打破全國紀錄的「短跑甜心」廖晏均，晚間的決賽衝出7秒30的佳績再度刷新全國紀錄，並拿下銀牌。 廖晏均今天在女子60公...
亞洲盃桌球賽 張佑安晉4強將與球王爭決賽門票
（中央社記者黎建忠台北7日電）在中國海口舉行的亞洲盃桌球賽今天進行男子8強，台灣新秀張佑安，以11比8、11比8、3比11、11比13、11比8、9比11、11比5擊敗日本好手宇田幸矢晉4強，將與王楚欽爭決賽門票。
前夫都來了！魏如萱演唱會嘉賓太猛 親揭私下情誼
前夫都來了！魏如萱演唱會嘉賓太猛 親揭私下情誼
「癌王」有解？胰臟癌新療法阻斷抗藥性 小鼠腫瘤竟「完全消失」
素有「癌王」之稱的胰臟癌，因發現晚且存活率極低，長期以來缺乏有效療法。不過，西班牙國家癌症研究中心（CNIO）最新動物實驗取得突破性進展。研究團隊發現一種全新的「三藥聯合療法」，能有效阻斷癌細胞的抗藥機制，在小鼠實驗中竟讓胰臟腫瘤「完全消失」，且長達 200 天未復發。
錄影發生衝突？胡瓜玩遊戲耍賴被抓包 麥寮媽媽怒拿垃圾「開敲」反制
《綜藝大集合》本週前往雲林麥寮，造訪擁有 341 年歷史的國定古蹟「拱範宮」。這座信仰中心供奉六尊媽祖，長年護佑在地居民。適逢歲末年終，製作單位特別規劃「歲末感恩大抽獎」，準備了最高 8,888 元的開運獎金與各式好禮要回饋鄉親，現場氣氛十分熱絡。
美國國會議員控立法院擋國防預算 國民黨提說明
(記者蕭文彥台北報導)國民黨今日表示，國防特別預算應顧及全盤防禦架構，只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。關於最近幾位美國國會議員表達對我立法院未通過國防預算的發言，國民黨回應如下：1...
王后也入伍！ 54歲荷蘭王后穿迷彩服從軍 象徵歐洲備戰轉向
在歐洲安全局勢日益緊繃之際，荷蘭王室罕見以實際行動表態。現年54歲的荷蘭王后馬克西瑪（Queen Máxima）換上迷彩服，加入陸軍後備役，並將接受軍事訓練。荷蘭王室表示，此舉是為了傳達「國家安全不再是理所當然」的訊息，展現對強化國防的支持。
《孤味》老班底驚喜現身！檢場笑稱「 最貴臨時演員」 吉岡里帆跨海應援《雙囍》
由劉冠廷、余香凝主演的賀歲新作《雙囍》即將於農曆春節上映。6日加碼釋出幕後花絮「驚喜演出篇」，驚見陳淑芳、于子育、洪都拉斯等《孤味》的老班底們，讓檢場幽默笑說，這群卡司是影史「最貴的臨時演員」。
魏如萱小巨蛋票房不佳！首場觀眾席真實狀況曝光 淚喊會加倍奉還
金曲歌后魏如萱本週末一連兩天於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，而昨日第一場開唱，也是她歷經近來風波後站上舞台，她在演出尾聲情緒潰堤，哽咽向歌迷致謝，直言：「謝謝你們來，因為你們都沒有被影響。」即使票房不如預期，首場觀眾席僅坐約8成，她仍誠懇表示，未來會用更多努力回報支持她的人。
家扶姊弟禮券不見！路人阿嬤到案了「花到剩400」
家扶姊弟禮券不見！路人阿嬤到案了「花到剩400」
魏如萱躺著攻蛋 靜默5秒欲言又止
「金曲歌后」魏如萱（娃娃）5度攻蛋，7、8日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦版，首場邀來「自然捲」奇哥擔任嘉賓。她一上台跟粉絲打招呼，正跟年僅21歲網紅男友Ian熱戀中的她，去年歷經感情風波，加上先前爆出有自稱是粉絲的網友卻慘遭魏如萱封鎖等，昨在台上她欲言又止，甚至講到一半靜默5秒，似乎受到這一連串事件影響。
出租套房藏槍毒？警春節前強力掃蕩 展現鐵腕護治安
記者黃秋儒／新北報導 新北市警察局海山分局日前接獲情資，掌握板橋區陽明街一間出租套房…
基隆→石垣島渡輪延期8個月！網質疑「涼了」官方曝原因
生活中心／張予柔報導從基隆直航日本石垣島「八重山丸」渡輪原訂於去年（2025）9月開航，自消息曝光至今已經超過8個月，開航時程卻一再延期，至今仍未對外公布確切日期。隨著農曆春節倒數不到一週，官方依舊沒有最新公告，也讓關注航線進度的民眾開始質疑，這條備受期待的跨國渡輪是否已經「涼掉」。