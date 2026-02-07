魏如萱當眾被虧談姐弟戀！感謝歌迷買票大淚崩：什麼才是對的？

【緯來新聞網】「金曲歌后」魏如萱今（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，現場坐約8成滿，小男友Ian已回去美國，但最重愛的男人、寶貝兒子路易在台下支持媽媽。首日嘉賓是過往樂團「自然捲」奇哥，老朋友一上台就虧：「妳是不是在談戀愛，是不是年紀比妳？」她笑回：「對，哪壺不開提哪壺！」到了演出尾聲，她講到淚崩，感謝不離不棄的歌迷：「因為你們都沒有被影響。」

魏如萱（中）唱完後很有感觸。

演唱至〈還是要相信愛情啊混蛋們〉，魏如萱推著一台滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台，繞場一周近距離與全場觀眾互動。她分享自身的感受，「你們相信愛情嗎？每個人的信仰不一樣，但還是要相信愛情啊」！更人為每個人都會在對的時間，找到「你愛的人、愛你的人」。



魏如萱第5次唱進小巨蛋，開唱前就傳出票房不佳，而今晚也的確沒坐滿，想起這陣子的憂慮與心情，哽咽地說：「謝謝你們來，因為你們都沒有被影響，謝謝你們坐在這邊聽我唱歌，我今天有很認真的唱，希望所有在生命中的錯誤，都有修正的機會，我覺得大家都太嚴格了，好像什麼都要完美，那什麼樣才是對的？錯的，再來一次就好了。」

魏如萱（左）和奇哥合體，掀起回憶殺。

在演唱時，她見到許多朋友到場支持，「真的謝謝你們來，我的力量」。她提到演唱會製作人陳建騏說「這是第一名的演唱會」，對她而言不是壓力，「原來我在他心裡是有重量的，因為這個世界上有很多種類的第一名，沒什麼好比的」，突然又語塞，笑說：「我很怕我會講錯話。」



票沒賣完始終是一個影響，她在謝謝主辦單位時，喊著：「我欠你們的，都會加倍還回來。」一瞬間就淚崩感謝歌迷，但又忍不住自嘲：「票賣光光的人也很多，但我在他（陳建騏）心裡是有重量和份量，謝謝你們願意花時間坐下來聽我唱歌，我在你的心裡也是有一個重量吧？今年還有一點時間，如果跟我一樣快支持不下去、沒有力量的時候，都可以想到這個晚上。」



到了最後一首安可曲，她唱完招牌歌曲〈你啊你啊〉，說道：「以為這首已經很心痛，沒想到還有更心痛，〈我在紐約打電話給你〉不是一發行就紅了，一年後才紅，我想我的歌需要醞釀。我要祝大家，以後要打給你喜歡的人，因為他都會接 ，想他也可以一直想啊，他一定會知道。」

