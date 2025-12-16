魏如萱疑似「小帳被扒出」 護愛小21歲母子戀：我40幾歲腦袋清楚

魏如萱（左）認愛Ian波及演藝事業。翻攝魏如萱臉書、Ian IG

金曲歌后魏如萱認愛男模Ian，由於外界質疑她疑似介入Ian與女友若盈的感情，引發網友熱議與撻伐，重挫魏如萱形象，相關討論更在社群上不斷發酵。據《鏡週刊》報導，魏如萱近日和團隊重新剪輯先前與Ian合作的「定情」MV，出手刪除「愛情重疊」的證據。

母子戀從夏天延續到冬天

外傳此舉被視為她試圖止血、降低爭議對音樂事業的影響。另一方面，她原訂明年2月舉辦的台北小巨蛋演唱會，售票狀況不樂觀，截至目前仍有一堆票賣不出去，被認為與近期負面話題有關。

魏如萱之前曾說與Ian的戀情屬於「夏日戀情」事實上，由於Ian長期在美國求學，兩人對於關係有共識，選擇順其自然、不設限未來。即便分隔兩地，魏如萱仍多次透露兩人透過視訊保持聯繫，甚至因時差關係常熬夜聊天，她還稱黑眼圈「都是為了他」。另外，她也提到寒假期間仍有再度相聚的計畫，感情將從夏天延續談到冬天。

魏如萱（右）邀Ian拍MV成了相愛證據。翻攝waawei IG

隨著事件延燒，網路上更出現疑似魏如萱本人的Threads小帳，被網友挖出後引發高度關注。該帳號多次以第一人稱回應與她相關的貼文，語氣與立場被認為與魏如萱本人高度吻合。面對「介入感情」的指控，該帳號回應指出，感情本身是否穩定才是關鍵，間接暗示男方原有關係早已出現問題。

疑似小帳護愛態度堅定

該帳號還寫下：「我四十幾歲，腦袋清楚、愛得起也放得下。」態度相當強硬，對於批評者毫不退讓。針對家庭與榜樣的質疑，該帳號也表示，不會選擇委屈自己來成全他人，引發正反兩極評價。由於該帳號幾乎只回應與魏如萱相關的貼文，內容又多次「對號入座」，引起網友熱烈討論，至今本人並未正面證實帳號身分。

事實上，魏如萱日前在「簡單生活節」演出時，也公開表示，對於不喜歡她卻特地留言攻擊的網友，會選擇直接封鎖。對照網路上疑似小帳的強勢發言，不少網友認為她對這段相差21歲的母子戀，毫不在意外界觀點與評論。

魏如萱日前登上簡單生活節演出。讀者提供



