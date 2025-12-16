魏如萱疑「開小帳」狠嗆戰網友！強硬護愛：愛得起也放得下

娛樂中心／綜合報導

金曲歌后魏如萱近期捲入備受爭議的感情風波。她被周刊爆出與男模 Ian 熱戀之際，男方似乎原本仍與女友若盈維持關係，讓外界質疑她疑似「知三當三」仍介入，話題在網路輿論瞬間炸鍋，批評聲浪鋪天蓋地而來，也讓魏如萱多年建立的形象受到不小衝擊。另一方面，社群上更出現疑似魏如萱Threads小帳，火力全開引發高度關注。

據悉，魏如萱與Ian 因合作結緣，後續更邀請對方拍攝音樂MV，被視為兩人感情升溫的重要關鍵。然而三角關係曝光後，相關作品立刻成為箭靶。圈內傳出，為避免焦點被感情糾紛模糊，她已緊急將原本包含Ian的畫面全面抽出重剪，導致該MV 至今未能公開，等同「雪藏」處理，以止血降溫。

另一方面，社群上出現疑似魏如萱的Threads小帳，引發高度關注。該帳號多次以第一人稱回應網友質疑，語氣強硬、立場鮮明，內容與魏如萱公開言行高度重疊。有網友留言指責她影響他人感情，小帳則直言回應：「在說別人之前，先看看那段感情本來穩不穩。」甚至形容自己只是「接住了一顆早該掉下來的球」，被解讀為間接否認介入說法。

疑似魏如萱的Threads小帳火力全開。（圖／翻攝自Threads）

同時留言也提及年紀與價值觀，小帳更反擊：「我四十幾歲，腦袋清楚、身體健康，愛得起也放得下。」相關回覆多集中在與魏如萱有關的貼文，讓不少網友直呼「幾乎對號入座」。此外，針對外界質疑是否給孩子做了壞榜樣，該帳號則回應：「教育孩子的方式很多，但我不會選擇委屈自己成全他人。」

事實上，魏如萱日前才在活動中坦言，自己會封鎖讓她感到不舒服的留言，強調「不喜歡我還特地留言幹嘛？」如今對照疑似小帳強硬發言，更被外界解讀為她對這段感情選擇正面迎戰、毫不退讓。隨著輿論持續發酵，這段戀情與其後續影響，顯然仍難在短時間內畫下句點。

