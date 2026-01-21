魏如萱穩交小21歲男友驚喜宣布喜訊 天后愛女助陣攻蛋

魏如萱將在台北小巨蛋開唱。（好多音樂提供）

魏如萱將在台北小巨蛋開唱，邀來自然捲奇哥助陣。（好多音樂提供）

魏如萱將在台北小巨蛋開唱，邀來竇靖童助陣演出。（好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱將於2月7、8日以「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦版唱進台北小巨蛋，今（21日）雙喜臨門，新歌〈普通的日子〉上線，更官宣兩場演唱會嘉賓首場是自然捲奇哥，第2天則為竇靖童。

而受監製瞿友寧導演的邀請，魏如萱為沈可尚導演入圍「金馬62」七大獎的首部劇情長片《深度安靜》創作及演唱宣傳曲〈普通的日子〉，這部由張孝全、林依晨、金士傑主演的佳作，改編自同名短篇小說，以極度內斂的影像語言描寫關係裡那些說不出口、卻始終存在的情感裂縫，而〈普通的日子〉正是在這樣的靜默縫隙中誕生。

魏如萱回想創作過程時表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量。「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此寫下那句反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過。」對她而言，那不是答案，而是一個誠實的提問。

〈普通的日子〉由魏如萱詞曲創作，並與製作人黃少雍聯合製作，在編曲上刻意讓聲響與弦樂始終存在，卻不推向情緒爆點。魏如萱形容，那些「不那麼好聽」的聲音，其實像是情緒的重量，一層一層疊加，卻始終被壓著，沒有真正爆發，正好對應歌詞裡那種連自己都不太確定、也說不出口的日常感受。黃少雍則形容：「所謂的普通，就是外表一切如常，但很多情緒只能留在心裡，靜靜地過。」

在電影《深度安靜》中，看似幸福的婚姻揭開故事序幕，卻在安靜之中逐漸顯露裂痕。對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到你甚至不太敢確認那是不是幸福。「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

隨著新歌推出，魏如萱的另一個重要里程碑也同步倒數。〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會台北旗艦場，將於 2月7日、2月8日重返台北小巨蛋雙日開唱。經紀公司也正式公布嘉賓名單，2月7日邀請自然捲-奇哥、2月8日則迎來竇靖童。

魏如萱與奇哥的緣分早在去年底的簡單生活節就已埋下伏筆，當時兩人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。

至於2月8日的嘉賓竇靖童，則是魏如萱多年來私下十分要好的朋友，其實在〈怪奇的珍珠〉巡演初期籌備，甚至還沒開始前魏如萱就在餐敘中當面提出嘉賓邀請，竇靖童也完全沒有猶豫就直接答應空下檔期專程飛來台北，合作了多首單曲這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，對魏如萱而言格外有意義。

