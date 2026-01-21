魏如萱穩交21歲男友愛得坦然

「金曲歌后」魏如萱正跟年僅21歲網紅男友Ian熱戀中，2人近來常被粉絲目擊一起甜蜜逛街，愛得坦然又大方。魏如萱將於2月7、8日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦版，21日宣布雙喜臨門，釋出新歌〈普通的日子〉，並官宣小巨蛋嘉賓，首場是自然捲的奇哥，第2天則為天后王菲的愛女竇靖童。

魏如萱將與竇靖童同台演出，她們私下是很要好的朋友，魏如萱在「怪奇的珍珠」巡演初期籌備時，於某次餐敘中當面提出嘉賓邀請，竇靖童沒有絲毫猶豫直接答應，空下檔期專程飛來台北，她們曾合作了多首單曲，這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，意義非凡。

合體自然捲奇哥

魏如萱過去與奇哥組成樂團「自然捲」，他們暌違8年去年在簡單生活節合體開唱，引起大批粉絲熱議，近來粉絲敲碗再度合體聲浪持續延燒，魏如萱團隊決定將這段合作直接升級，搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。

她這首新歌〈普通的日子〉是入圍「金馬62」7大獎的劇情長片《深度安靜》宣傳曲，她回想創作過程表示，電影《深度安靜》看似幸福的婚姻揭開故事序幕，卻在安靜之中逐漸顯露裂痕。對她而言，形容幸福像是一種極度安靜的狀態，安靜到甚至不太敢確認那是不是幸福，「2個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。」