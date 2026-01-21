魏如萱突宣布雙喜！談幸福模樣 甜笑：我不知道

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

兩屆金曲歌后魏如萱將於2月7日、8日一連兩天在台北小巨蛋舉行「怪奇的珍珠 巡迴演唱會台北旗艦版」，今（21）日宣布雙喜，除了推出新歌〈普通的日子〉外，還透露了兩場演唱會嘉賓分別是自然捲奇哥、竇靖童。

魏如萱演唱會進入倒數。（圖／好多音樂提供）

受監製瞿友寧導演的邀請，魏如萱為沈可尚導演入圍「金馬62」7大獎的劇情長片《深度安靜》創作及演唱宣傳曲〈普通的日子〉，這部由張孝全、林依晨、金士傑主演的佳作，改編自同名短篇小說，以極度內斂的影像語言描寫關係裡那些說不出口、卻始終存在的情感裂縫，而〈普通的日子〉正是在這樣的靜默縫隙中誕生。

魏如萱回想創作過程時表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量，「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此寫下那句反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過。」對她而言，那不是答案，而是一個誠實的提問。

魏如萱在演唱會前宣布雙喜。（圖／好多音樂提供）

在電影《深度安靜》中，看似幸福的婚姻揭開故事序幕，卻在安靜之中逐漸顯露裂痕。對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到你甚至不太敢確認那是不是幸福，「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

