魏如萱突被告白「妳愛我嗎」 當陳綺貞面：不敢造次

魏如萱（左）、陳綺貞睽違11年合唱〈在不確定的世界裡〉。好多音樂提供



魏如萱日前在上海舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，邀陳綺貞擔任嘉賓，2人睽違11年再次合唱，陳綺貞唱到「說不出你愛我的原因」時突然轉頭問：「妳愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」還緊緊抱住對方，令全場心臟爆擊。

2人合唱陳綺貞寫的〈在不確定的世界裡〉，當時合拍的ＭＶ還獲得第26屆金曲獎最佳音樂錄影帶，從彩排開始，魏如萱就說：「站在她旁邊我快石化了啦！」陳綺貞也真誠吐露：「這2年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱，因為這首好像就是屬於魏如萱的……或是屬於我和魏如萱的歌。」

魏如萱明年2月7日、8日將帶著「怪奇的珍珠」巡演回到小巨蛋。好多音樂提供

面對偶像，魏如萱難得收斂調皮：「我真的不敢造次。」並笑稱：「這是珍珠巡第6場，因為有綺貞，所以今天這場叫做『怪綺的貞珠』！」陳綺貞接下邀請後，聽遍了魏如萱的歌，發現〈香格里拉〉不論曲調或是歌詞的畫面感都非常適合跟〈旅行的意義〉銜接，於是由陳建騏負責編曲，終於完成全新版本〈旅行里拉〉。

演唱會尾聲，魏如萱溫柔地對粉絲說：「我不會讓你們1個人啊！你們不會是1個人的，現在我就在你們身邊，等演唱會結束你們回家的時候，耳機一戴，我就跟你們回家了。」

而歷時1年6個月的申請，魏如萱終於拿到台北小巨蛋檔期，明年2月7日、8日將帶著「怪奇的珍珠」巡演攻蛋，她信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並透露嘉賓也都找好了，門票11月29日中午12點在KKTIX開賣。

