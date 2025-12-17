魏如萱經紀公司澄清無護愛小帳

魏如萱即將在台北小巨蛋開唱，日前在社群催票。（資料照片）

「金曲歌后」魏如萱7月被爆料跟小21歲的網紅Ian熱戀，後來又傳出她是介入Ian跟網紅女友若盈戀情，讓魏如萱陷入感情風波；隨後魏如萱大方認愛Ian，還曾大方放閃，感情甜蜜。魏如萱日前被爆新歌〈劣根〉MV邀來Ian演出，卻因輿論發酵，急把Ian的鏡頭全拉掉重剪，導致MV至今無法出土，而魏如萱護愛的小帳也意外曝光，掀起網友熱議。

對此，魏如萱所屬的「好多音樂」17日發聲明表示，周刊對於魏如萱相關報導多有不實，報導裡提到的〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV早在今年9月就在KTV上架，並沒有刪減、修改跟重新剪輯，也否認「護愛小帳」的存在，「相關揣測與指控皆屬不實」，強調未經查證的報導內容，已經對藝人跟團隊造成困擾，好多音樂深表遺憾，並懇請各界停止散播不實消息。

魏如萱將在明年2月7、8日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場巡演，同是她的5度攻蛋，但近來疑似因陷入與Ian的感情事件，外界議論紛紛，似乎還連帶影響小巨蛋票房。魏如萱上月底受邀在音樂節開唱，幽默喊：「我開賣開早一點，慢慢賣但要快快買。」隨後她還在社群催票，轉發2年前貼文，自我打氣是「長賣型的歌手」，男友Ian有按讚支持。