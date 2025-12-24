魏如萱聖誕節脫了！「火辣比基尼照」曝光網暈爛

娛樂中心／王靖慈報導

金曲歌后「娃娃」魏如萱日前被證實熱戀小21歲新歡Ian，卻意外捲入三角戀風波，引發外界熱議。相隔4個多月，魏如萱日前出席活動時鬆口認愛，坦言目前與Ian感情仍穩定。近日更驚喜放送超火辣的比基尼照，連Ian都現身點讚支持，狀態看來相當不錯。





魏如萱放出穿著聖誕裙的美照，聖誕氛圍感拉滿。（圖／翻攝自「waawei」IG）

魏如萱昨（23）日在IG發文，宣布舉辦《聖誕的珍珠》快閃時間，並同步附上2張美照。第1張照片中的魏如萱穿著大紅色聖誕裙，靠在聖誕樹旁，眼神直視鏡頭，神情冷豔，照片中的雪花為畫面增添一份朦朧感，非常有聖誕氛圍。不過真正讓粉絲震驚的是，第2張照片中的魏如萱，竟然直接換上「比基尼」，整體畫面轉為黑白風格，復古感滿滿，與前1張形成強烈對比。

魏如萱換上比基尼拍攝黑白復古氛圍辣照。（圖／翻攝自「waawei」IG）

貼文一出後，有眼尖粉絲發現魏如萱男友Ian也來按讚，而其他粉絲們則被照片尺度嚇到，魏如萱甚至還在IG限時動態大方加碼1張比基尼照。粉絲留言大讚：「這是可以免費看的嗎」、「哈哈火辣辣的聖誕」、「好辣，冬天裡的一把火」，也有粉絲非常期待魏如萱的快閃，興奮表示：「平安夜見你一面就是最好的禮物」、「寒冷的節日有娃陪伴，格外溫暖」、「有娃陪著ㄧ起度過就是最棒的聖誕禮物了」。

魏如萱IG限時動態加碼辣照。（圖／翻攝自「waawei」IG）









