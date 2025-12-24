魏如萱脫了！激辣畫面流出 小21歲男友按捺不住也喊讚

魏如萱辣照流出。翻攝waawei IG

魏如萱（娃娃）近期感情生活備受關注，她昨（23日）無預警在社群公開放送自己的火辣美照，尺度之大掀起粉絲熱烈討論，連小她21歲的男友Ian也忍不住按讚。

魏如萱昨在社群宣布將舉辦「聖誕的珍珠」快閃活動，並同步附上兩張精美照片。第一張中，她身穿大紅聖誕裙，靠在聖誕樹旁，眼神直視鏡頭、神情冷豔，搭配畫面中的雪花營造出濃厚節日氛圍；第二張照片則直接換上比基尼，以黑白復古風呈現，與前一張形成強烈對比，火辣尺度讓粉絲驚呼連連。

廣告 廣告

魏如萱分享穿聖誕裙美照。翻攝waawei IG

魏如萱辣照流出。翻攝waawei IG

貼文曝光後，魏如萱的男友Ian也在底下點讚支持，粉絲則留言大讚「火辣聖誕」、「好辣，冬天裡的一把火」、「寒冷的節日有娃陪伴格外溫暖」。魏如萱更在限時動態加碼一張比基尼照，持續放送性感魅力，與粉絲互動熱度爆棚。對於魏如萱將在平安夜舉行快閃活動，粉絲也紛紛表示「平安夜見你一面就是最好的禮物」、「有娃陪著一起度過最棒的聖誕」。

魏如萱在限動加碼辣照。翻攝waawei IG限動



回到原文

更多鏡報報導

劉真離世留下188億遺產？辛龍怒斥無中生有 再爆翻臉岳父母

辛龍掀翻臉劉真爸媽內幕！遭爆要求簽合約 拒讓岳父母再見家人

張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億