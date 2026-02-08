魏如萱虧省話一姐 竇靖童求饒「唱歌吧」

「金曲歌后」魏如萱（娃娃）第5度站上小巨蛋舞台，8日迎來第2場「怪奇的珍珠」演唱會。她邀來好友、王菲的愛女竇靖童擔任嘉賓，自爆眾多親友都是為了看竇靖童而來，前夫隆宸翰更為此換票搶看，逗笑全場。

內向的竇靖童爽快答應演出，義氣撥空飛來台北。兩人坐在沙發上登場合唱〈海月〉，魏如萱分享曾到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，顯示兩人好交情。魏如萱更大方向她預約未來若站上小巨蛋，「記得找我當嘉賓。」

竇靖童在台上當起「省話一姐」，緊張得說不出話，在魏如萱鼓勵下才開口：「我第一次做演唱會嘉賓就是給妳做，那次真的是爆緊張。剛剛上台前我說『好像沒有那麼緊張』，結果一上台就……。」魏如萱忍不住虧她：「妳現在是不是很想趕快唱歌、趕快下去？」竇靖童招架不住直呼：「我們唱歌吧。」

一首比一首心痛

演唱會中段，魏如萱推著「混蛋抱枕」的推車繞場，「世上有很多人，每個人的信仰都不一樣，有些人是財富、有的是健康，但我說還是要相信愛情啊。」並提醒大家「記得在對的時間，找到那個對的人。」她也點名台下寶貝兒子路易，連兩天到場力挺，「看完演唱會就愛上我了，愛你。」

演唱會尾聲，魏如萱忍不住對近期網路評論有感而發，表示時常遭斷章取義：「好容易被誤解，我不喜歡這樣，不知道怎麼說的時候就不要說好了，我就把心情放在歌裡面。」唱到安可曲〈你啊你啊〉時，她說，「以為這首已經很心痛，沒想到還有更心痛，〈我在紐約打電話給你〉不是一發行就紅了，一年後才紅，我想我的歌需要醞釀。我要祝大家，以後要打給你喜歡的人，因為他都會接，想他也可以一直想啊，他一定會知道。」