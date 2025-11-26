魏如萱被問「你愛我嗎」鬆口認愛了！演唱會當場緊抱 親揭明年喜訊

記者徐珮華／台北報導

魏如萱22日舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會上海站，重量級嘉賓陳綺貞驚喜登台，兩大天后相隔11年再度同框合唱，瞬間轟動全場。更令人興奮的是，魏如萱睽違3年，宣布將於明年2月7日、8日重返台北小巨蛋，信心滿滿表示「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好」，也預告嘉賓已經想好且準備好了，門票將於11月29日啟售。

魏如萱舉辦「怪奇的珍珠」巡演上海站。（圖／好多音樂提供）

陳綺貞11年前為魏如萱創作〈在不確定的世界裡〉，當時兩人合拍由黃中平執導的MV，獲得第26屆金曲獎最佳音樂錄影帶。如今相隔多年同框合唱，陳綺貞溫柔聲線讓全場靜默、眼眶集體泛淚，她也在台上表示：「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的，或是屬於我和魏如萱的歌。」

有趣的是，陳綺貞發現魏如萱〈香格里拉〉無論曲調或歌詞畫面感，都非常適合與自己的〈旅行的意義〉銜接，於是提出兩首接著唱的想法，並由陳建騏負責編曲，完成全新版本〈旅行里拉〉。該曲於上海站首次公開，演唱時唱到「說不出你愛我的原因」，陳綺貞突然詢問魏如萱「你愛我嗎」，她毫不猶豫大喊「愛」，更主動緊緊抱住對方，成為當晚最可愛名場面。

魏如萱（左）睽違11年合體陳綺貞（右），被問到「你愛我嗎」也大方認愛。（圖／好多音樂提供）

演唱會尾聲，魏如萱再次展現暖心一面，面對粉絲不捨溫柔表示：「我不會讓你們一個人啊，你們不會是一個人的。現在我就在你們身邊。等演唱會結束你們回家的時候，耳機一戴，我就跟你們回家了。」全場再次爆炸，氣氛溫柔而熱烈。

