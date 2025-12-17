魏如萱護愛小21歲男友「捍衛愛情」小帳被扒出 公司發聲：帳號非本人

魏如萱與Ian維持遠距離戀愛，被傳出小帳護愛，經紀公司發聲明否認。翻攝魏如萱、Ian IG

金曲歌后魏如萱認愛小21歲男模Ian後，由於網友質疑她「知三當三」疑似介入Ian與女友若盈的感情，引發網友熱議。根據《鏡週刊》報導，魏如萱除了以小帳對嗆網友「捍衛愛情」，更傳出魏如萱近日和團隊重新剪輯先前與Ian合作的「定情」MV，出手刪除「愛情重疊」的證據。而魏如萱經紀公司今日發出聲明，表示修剪MV與經營小帳皆為不實傳聞，「懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。」

在魏如萱勇敢認愛後，卻未受到外界祝福，不久後Ian就宣布去美國唸書，讓魏如萱說與Ian的戀愛是「夏日戀情」，除了遠距離戀愛，兩人對關係也選擇順其自然、不設限未來。

但即便分隔兩地，魏如萱仍多次透露兩人透過視訊保持聯繫，甚至因時差關係常熬夜聊天，日前演出接受訪問，還表示自己的黑眼圈「都是為了他。」兩人也將等到Ian寒假時會計畫相聚。

根據《鏡週刊》報導，魏如萱明年初的台北小巨蛋的演唱會開賣至今，還剩一大堆座位。為了止損，魏如萱將當初和Ian的定情MV鏡頭拉掉重剪，更有疑似是魏如萱本人的Threads小帳被扒出，以「第一人稱」的語氣還原魏如萱對這段戀情的態度。

例如網友發文，「即使三觀敗壞影響他人感情生活也是做自己，是吧是吧娃娃？」這小帳回應「說別人影響感情生活前，先看看那段感情本來穩不穩。」意思是Ian和若盈的感情本來就有問題，魏如萱「不過是接住了一顆早該掉下來的球。」

魏如萱、Ian、若盈3人戀愛大戰雖告一段落，但疑似因為魏如萱勇敢追愛遭疑「知三當三」形象崩壞，小巨蛋演唱會門票迄今仍未完售。翻攝＠waawei、raeteng IG

而魏如萱經紀公司好多音樂則發出聲明，表示重剪MV與小帳一事皆為不實。聲明如下：

好多音樂 聲明稿-

針對《鏡週刊》近日關於本公司旗下藝人魏如萱之相關報導，內容多有不實，本公司特此聲明澄清如下：

一、報導中所提及之〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。

二、關於報導指稱藝人擁有並經營「小帳」一事，本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。

本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

特此聲明。

好多音樂



