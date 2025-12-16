魏如萱護愛小21歲男友！激動對戰網友 暗諷他與若盈感情本就不穩

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

魏如萱爆出熱戀小21歲的網紅Ian後，傳出是介入Ian與女友若盈的第三者，雖然她發出聲明澄清，但似乎輿論持續發酵，這段感情還一度爆出是「夏日限定」，近來則是傳出魏如萱為了止損，把邀請Ian擔任MV男主角的鏡頭全都剪掉，刪除愛的證據。

魏如萱被爆疑似介入Ian、若盈戀情。（圖／資料照）

據《鏡週刊》報導，魏如萱愛上Ian後，邀對方拍攝自己的MV，但爆出小三疑雲後，為了不讓作品失焦，趕緊把Ian的鏡頭全部拉掉重剪，MV至今無法上線，也因為這段戀情，讓魏如萱的形象重創，日前宣布明年2月7日、8日在台北小巨蛋開唱，門票開賣後，至今仍剩一堆票沒賣出。

魏如萱、Ian戀愛後有共識，認為只是一段夏日戀曲，能在一起多久就多久，Ian回到美國繼續留學，但遠距離不影響魏如萱的戀愛心情，天天與Ian視訊，就算時區不同也甘之如飴，熬夜到3、4點，羞認都是為了小男友，更要在寒假相聚。認愛後，相對於先前沉默的態度，魏如萱的Threads小帳被翻出，以第一人稱的語氣還原魏如萱的戀情，有網友發文提到：「即使三觀敗壞影響他人感情生活也是做自己，是吧是吧娃娃？」小帳回覆：「說別人影響感情生活前，先看看那段感情本來穩不穩。」言外之意，是Ian、若盈的感情本來就有問題，魏如萱則是接住了一顆早該掉下來的球。

