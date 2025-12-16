魏如萱護愛「小帳被挖」稱清醒 爆料小男友前段感情早不穩

金曲歌后魏如萱（娃娃）今年8月爆出有新歡，認戀小21歲模特兒Ian，卻爆出Ian和舊愛若盈沒分乾淨的感情風波，但Ian後來秒與若盈發聲明宣布分手，幫魏如萱撕掉第三者標籤。今(16日)週刊報導，魏如萱本人另一個小帳號疑似被挖出，暗指Ian和若盈「感情本來就不穩」，甚至強調說：「抱歉，我40幾歲，腦袋清楚」。

據《鏡週刊》報導，魏如萱陷入感情風波，導致明年在小巨蛋開唱的演場會票房欠佳，而知情人透露，魏如萱其實之前曾找Ian拍MV，但為了保護戀情，緊急決定將男友的鏡頭全砍，使該支MV至今無法見光，不顧損失，可見護愛的決心。

而平時敢說、性格坦率的魏如萱，也被網友發現疑似在網上開分身戰網友，用第一人稱的語氣強調沒有做錯事，有人問：「即使三觀敗壞影響他人感情生活也是做自己，是吧是吧娃娃？」疑似魏如萱的網友回應：「說別人影響感情生活前，先看看那段感情本來穩不穩。」並澄清自己只是「接住了一顆早該掉下來的球。」

疑似魏如萱本人的網友更說，自己雖然40幾歲，但腦袋清楚、身體健康，自認愛得起也放得下，不斷回應跟魏如萱有關的貼文，開嗆酸民「倒是你一把年紀還在網路上酸言酸語」，而魏如萱本人出席活動時也坦承活躍在網上，會封鎖討厭她的網友。

魏如萱認戀後，最近幾次出席公開活動，都常分享這段「夏日遠距離戀情」依舊甜蜜蜜，男方在紐約念書，魏如萱在音樂節上唱〈我在紐約打電話給你〉時表示：「希望你們打給喜歡的人的時候，可以接你的電話」，並笑說：「我（打）的電話有接」。她也受訪透露常常和男友熬夜視訊傳情，她抱怨最近臉變好腫，Ian都會貼心說：「沒有，妳很漂亮」，讓她立刻臉紅。

