魏如萱超巨胸罩直接穿上台！邊唱邊送抱枕 自封阿聯酋空姐

「金曲歌后」魏如萱於今（7）日5度站上小巨蛋，舉行「《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會」，今晚是演唱會首日，嘉賓是自然捲奇哥，兩人在台上幽默互動，奇哥還直接稱讚魏如萱因為談了戀愛，所以變年輕了。

魏如萱五度攻蛋開唱。（圖／好多音樂提供）

演唱至〈還是要相信愛情啊混蛋們〉時，魏如萱推著一台滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台，近距離與全場觀眾互動，她一邊演唱、一邊點名樂手與歌迷，高喊：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」被點名到的粉絲只要以肢體表達相信愛情，她就當場送出混蛋抱枕。

在唱〈Have A Nice Day〉時迎來嘉賓自然捲奇哥，兩人合唱結束，奇哥稱讚魏如萱變得很年輕，「因為是在談戀愛。」魏如萱害羞表示：「哪壺不開提哪壺！」奇哥正要說起兩人相處的點滴，卻緊急被魏如萱打斷，她直言：「你從一上台就亂講話！」而之後兩人一起演唱組團「自然捲」時期的歌曲〈坐在巷口的那對男女〉、〈自然捲〉、〈風和日麗天氣晴〉。魏如萱在這一環節頭上戴著黑色圓帽，她因此自嘲是「阿聯酋空姐」，還當場詢問奇哥「渴了嗎？」逗樂全場粉絲，下一秒自爆身上披的是巨大胸罩，反問奇哥：「你都沒看到嗎？」

奇哥擔任魏如萱演唱會嘉賓。（圖／好多音樂提供）

