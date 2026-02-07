魏如萱超巨胸罩直接穿上台！邊唱邊送抱枕 自封阿聯酋空姐
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
「金曲歌后」魏如萱於今（7）日5度站上小巨蛋，舉行「《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會」，今晚是演唱會首日，嘉賓是自然捲奇哥，兩人在台上幽默互動，奇哥還直接稱讚魏如萱因為談了戀愛，所以變年輕了。
演唱至〈還是要相信愛情啊混蛋們〉時，魏如萱推著一台滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台，近距離與全場觀眾互動，她一邊演唱、一邊點名樂手與歌迷，高喊：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」被點名到的粉絲只要以肢體表達相信愛情，她就當場送出混蛋抱枕。
在唱〈Have A Nice Day〉時迎來嘉賓自然捲奇哥，兩人合唱結束，奇哥稱讚魏如萱變得很年輕，「因為是在談戀愛。」魏如萱害羞表示：「哪壺不開提哪壺！」奇哥正要說起兩人相處的點滴，卻緊急被魏如萱打斷，她直言：「你從一上台就亂講話！」而之後兩人一起演唱組團「自然捲」時期的歌曲〈坐在巷口的那對男女〉、〈自然捲〉、〈風和日麗天氣晴〉。魏如萱在這一環節頭上戴著黑色圓帽，她因此自嘲是「阿聯酋空姐」，還當場詢問奇哥「渴了嗎？」逗樂全場粉絲，下一秒自爆身上披的是巨大胸罩，反問奇哥：「你都沒看到嗎？」
魏如萱躺唱開場 怪奇珍珠閃耀攻蛋哭了
兩屆金曲歌后魏如萱今天(7日)晚間登上台北小巨蛋，再度展現驚人唱功，或站或臥都難不倒她，帶領歌迷走入屬於魏如萱、怪奇又魔幻的音樂夢境。首場演出更驚喜邀請「自然捲」奇哥合體開唱，讓鐵粉們感動不已。 由於近來魏如萱因為和小21歲的網紅Ian交往扯出的感情糾葛，連帶影響演唱會票房，她在演出結尾謝謝主辦單位時表示：「我欠你們的，都會加倍還回來。」隨後落淚感謝歌迷：「謝謝你們願意花時間坐下來聽我唱歌⋯如果跟我一樣快支持不下去、沒有力量的時候，都可以想到這個晚上。」 魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，本週六、日一連兩天在台北小巨蛋盛大開唱，萬名粉絲湧入朝聖。這也是她第五度站上小巨蛋舞台，無論演唱實力或舞台規模，都再度全面升級。 演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺演唱〈隕石〉，為《怪奇的珍珠》正式揭開序幕。即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響，不愧是金曲歌后，令人佩服不已。 舞台美術、燈光與視訊設計也呈現出極為炫爛的視覺效果，時而沉浸、時而充滿劇場感，就連服裝造型也呼應演唱會「怪奇」主題，展現魏如萱獨樹一格的美學風格。 魏如萱《怪奇的珍
魏如萱最愛的男人來了！5度攻蛋票房數次告急 見入座率吐心聲
【緯來新聞網】「金曲歌后」魏如萱今（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，在開賣前就因票房不如
