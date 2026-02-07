魏如萱躺唱開場 怪奇珍珠閃耀攻蛋

兩屆金曲歌后魏如萱今天(7日)晚間登上台北小巨蛋，再度展現驚人唱功，或站或臥都難不倒她，帶領歌迷走入屬於魏如萱、怪奇又魔幻的音樂夢境。首場演出更驚喜邀請「自然捲」奇哥合體開唱，讓鐵粉們感動不已。

魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，本週六、日一連兩天在台北小巨蛋盛大開唱，萬名粉絲湧入朝聖。這也是她第五度站上小巨蛋舞台，無論演唱實力或舞台規模，都再度全面升級。

演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺演唱〈隕石〉，為《怪奇的珍珠》正式揭開序幕。即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響，不愧是金曲歌后，令人佩服不已。

舞台美術、燈光與視訊設計也呈現出極為炫爛的視覺效果，時而沉浸、時而充滿劇場感，就連服裝造型也呼應演唱會「怪奇」主題，展現魏如萱獨樹一格的美學風格。



魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，本週六(7日)、日(8日)一連兩天在台北小巨蛋盛大開唱，萬名粉絲湧入朝聖。(好多音樂提供)

再一次登上台北小巨蛋，魏如萱感觸良多。她坦言：「這是我第五次站上小巨蛋，第一次時很想證明自己，但現在我覺得能站在這裡並不是理所當然的事。這段時間我已經不知道該怎麼說，就把一切放進歌裡吧！」

唱到〈還是要相信愛情啊混蛋們〉時，魏如萱推著一台滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台，近距離與全場觀眾互動，瞬間炒熱現場氣氛。

演唱會另一波高潮，則是請來昔日「自然捲」搭檔奇哥再度合體，兩人在台上笑談往事，笑聲不斷，並用音樂帶著歌迷回到過往的青春歲月。

整場演出，魏如萱安排了28首不同曲風歌曲，不僅駕馭歌喉游刃有餘，更用音樂承接那些看不見卻真實存在的情緒，讓歌迷聽得很滿足。

再次攻蛋，演藝圈好友包括林俊傑、A-Lin、Hebe、楊丞琳、陳綺貞、韋禮安、林志玲、修杰楷與賈靜雯、林宥嘉等人，都特別送上花籃祝賀。Hebe寫道：「怪奇的珍珠，閃耀輸出！Have a nice show！」楊丞琳更大讚：「怪奇的，就是特別的，而妳的聲音就像珍珠一樣珍貴。」(編輯：許嘉芫)