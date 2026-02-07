魏如萱躺著攻蛋 靜默5秒欲言又止
「金曲歌后」魏如萱（娃娃）5度攻蛋，7、8日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦版，首場邀來「自然捲」奇哥擔任嘉賓。她一上台跟粉絲打招呼，正跟年僅21歲網紅男友Ian熱戀中的她，去年歷經感情風波，加上先前爆出有自稱是粉絲的網友卻慘遭魏如萱封鎖等，昨在台上她欲言又止，甚至講到一半靜默5秒，似乎受到這一連串事件影響。
魏如萱唱完〈劣根〉後，直說：「第5次來小巨蛋，第1次站在小巨蛋會想要證明，但現在也不是理所當然的事。」也坦言，「在這一段時間，不知道要怎麼說才好，我把想說的話都放在歌裡面，讓我們就好好享受今天晚上」，隨後幽默表示：「我很喜歡說話，講太少話，你們是不是會覺得很奇怪。」歌迷大喊「會」，替魏如萱打氣加油。
一開場，她穿著黑色深V造型從小巨蛋頂樓垂吊而下，更挑戰在半空中橫躺開唱〈隕石〉，氣勢十足，擁精湛唱功的她，即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，聲音依舊穩定而充滿情緒，引起粉絲陣陣尖叫。唱到〈HAVE A NICE DAY〉時，「自然捲」奇哥上台合唱，2人繼去年在音樂祭上同台後，再度合體飆唱多首經典歌曲，默契十足。
魏如萱、奇哥在2004年組團「自然捲」，奇哥昨大讚魏如萱變年輕漂亮，「最近是不是在談戀愛？」她害羞喊「哪壺不開提哪壺」，下秒唱起夯曲〈還是要相信愛情啊混蛋們〉，他吐槽「我以前就知道很多祕密」，讓她緊急阻止，「你不要再說了。」
魏如萱7歲兒子「路易」坐在台下支持，唱到〈還是要相信愛情啊混蛋們〉時，她送出許多混蛋大型抱枕，特地點名兒子一起熱舞，兒子坐在台下十分害羞，也直問兒子「媽媽唱歌好聽嗎？」兒子熱情點頭，母子互動逗趣。她在尾聲謝謝全場粉絲支持，忍不住激動淚崩，「謝謝你們的支持，我才能走到現在」，也呼籲大家在生命中對自己、別人都不要太嚴格，「錯了就再來一次就好了。」
她小21歲男友Ian因在美國而缺席，星友徐若瑄、羅文裕、黃玠等到場力挺，林志玲與范少勳及金曲歌后田馥甄、A-Lin、林俊傑等歌王歌后送花籃祝賀，首場票房約8成。
