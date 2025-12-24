魏如萱迎聖誕節豁出去！曬「比基尼辣照」傲人曲線全看光
金曲歌后魏如萱先前傳出介入小21歲Ian跟女友若盈的感情，當時她不僅大方認愛，更強調雙方都是在單身狀態下交往，日前受訪被問及戀情時，她鬆口表示雖然是遠距離戀愛，不過每天都會靠視訊維持感情，常在社群分享私下日常的她，為了迎接聖誕節的到來，罕見曬出火辣比基尼照，連男友Ian都來朝聖點讚。
魏如萱昨(23日)在Instagram曬出身穿聖誕裝的造型，可以說是相當應景，照片中她輕靠著聖誕樹，擺出撩人姿勢，眼神還疑似對著鏡頭頻頻放電，第二張雖然改走黑白風格，充滿復古懷舊的味道，卻是直接換上「比基尼」，大秀傲人曲線，此外，她在Instagram限動加碼曬出辣照，與過往較保守的造型形成強烈對比，讓粉絲看得臉紅心跳。
雖然有人指出是AI生成，但是仍吸引上萬人朝聖：「好辣，冬天裡的一把火」、「辣到噴鼻血了」、「姐！你！外面太冷，快把衣服穿好」、「看了差點就移情別戀」、「辣到不行，根本就是我的女神」、「真的要擦鼻血了」、「一下班就看到辣妹，通體舒暢」、「原本在睡覺，看到照片直接醒來」，此外，連男友Ian也來按讚，可見兩人感情相當穩定。
近期有網友發現魏如萱疑似為了護愛，開小帳號嗆網友，甚至為了不讓作品失焦，疑似將MV重新剪輯後製，把男友相關鏡頭刪除，對此，所屬公司好多音樂發聲明否認此事，強調「相關揣測與指控皆屬不實」，認為已經對當事者造成傷害，懇請外界停止散播不實傳聞。
