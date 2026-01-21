魏如萱連兩天攻蛋嘉賓曝光 天后愛女零猶豫直奔台北

魏如萱將連續兩天在小巨蛋開唱。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱將在2月7、8日連續兩天於小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》巡演，今（21日）雙喜臨門，新歌〈普通的日子〉盛大上線，更鄭重官宣兩場演唱會嘉賓，分別是自然捲奇哥與王菲女兒竇靖童，魏如萱與奇哥的緣分早在去年底的簡單生活節就已埋下伏筆，當時兩人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。

至於2月8日的嘉賓竇靖童，則是魏如萱多年來私下十分要好的朋友，其實在〈怪奇的珍珠〉巡演初期籌備，甚至還沒開始前，魏如萱就在餐敘中當面提出嘉賓邀請，竇靖童也完全沒有猶豫，就直接答應空下檔期專程飛來台北，合作了多首單曲這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，對魏如萱而言格外有意義。

廣告 廣告

竇靖童毫不猶豫答應當魏如萱演唱會嘉賓。（圖／好多音樂提供）

魏如萱與自然捲奇哥將在小巨蛋合體。（圖／好多音樂提供）

除了演唱會，魏如萱受瞿友寧導演邀請，為入圍金馬七大獎的片《深度安靜》創作及演唱宣傳曲〈普通的日子〉，魏如萱回想創作過程時表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量，「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」

在《深度安靜》中，看似幸福的婚姻揭開故事序幕，卻在安靜之中逐漸顯露裂痕，對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到甚至不太敢確認那是不是幸福，「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零 將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情

美容店老闆讓「4歲童握方向盤」上路 遭公審竟反嗆：踢到你家祖墳？

海委會又惹議2／陸海空高科技她都能研究？ 爭議不斷考驗管碧玲