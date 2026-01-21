魏如萱連2天攻蛋合體奇哥、竇靖童

記者王丹荷／綜合報導

金曲歌后魏如萱將於2月7、8日一連2天以《怪奇的珍珠》巡迴演唱會臺北旗艦版唱進台北小巨蛋，今（21）日新歌〈普通的日子〉上線，也公布演唱會嘉賓分別是「自然捲」奇哥、竇靖童。

〈普通的日子〉由魏如萱詞曲創作，並與製作人黃少雍聯合製作，是魏如萱受監製瞿友寧導演的邀請，為沈可尚導演入圍「金馬62」7大獎的首部劇情長片《深度安靜》創作及演唱的宣傳曲，張孝全、林依晨、金士傑主演，電影改編自同名短篇小說，以極度內斂的影像語言描寫關係裡那些說不出口、卻始終存在的情感裂縫。

魏如萱形容，那些「不那麼好聽」的聲音，其實像是情緒的重量，一層一層疊加，卻始終被壓著，沒有真正爆發，正好對應歌詞裡那種連自己都不太確定、也說不出口的日常感受。黃少雍則形容：「所謂的普通，就是外表一切如常，但很多情緒只能留在心裡，靜靜地過。」

魏如萱回想創作過程時表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量。「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此寫下那句反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過。」對她而言，那不是答案，而是1個誠實的提問。

在電影《深度安靜》中，看似幸福的婚姻揭開故事序幕，卻在安靜之中逐漸顯露裂痕。對魏如萱而言，幸福本身也像是種極度安靜的狀態，安靜到你甚至不太敢確認那是不是幸福。「2個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是1種很靠近幸福的樣子。

隨著新歌推出，《怪奇的珍珠》巡迴演唱會臺北旗艦場也同步倒數，經紀公司正式公布嘉賓名單，2月7日邀請自然捲奇哥、2月8日則迎來竇靖童。魏如萱與奇哥的緣分早在去年底的簡單生活節就已埋下伏筆，當時2人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。

至於2月8日的嘉賓竇靖童，則是魏如萱多年來私下十分要好的朋友，在《怪奇的珍珠》巡演初期籌備，甚至還沒開始前魏如萱就在餐敘中當面提出嘉賓邀請，竇靖童也完全沒有猶豫就直接答應空下檔期專程飛來臺北，合作了多首單曲這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，對魏如萱而言格外有意義。

