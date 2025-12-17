魏如萱遭爆開小帳護愛小21歲男友「MV鏡頭全剪光」經紀公司反擊了

魏如萱經紀公司回應小帳風波。（圖／陳俊吉攝）

「金曲歌后」魏如萱日前被爆料跟小21歲的網紅Ian熱戀，後來又傳出她介入了Ian跟網紅女友若盈的戀情，她隨即發出聲明否認，16日周刊又爆料，魏如萱先前找Ian擔任MV男主角，為了不讓作品失焦，她把有關他的鏡頭全刪掉；報導更指她在網路上為了護愛，不惜開小帳和網友互嗆，引起網友熱議。魏如萱所屬「好多音樂」今（17）日發出聲明回應。

好多音樂表示，周刊對於魏如萱相關報導多有不實，報導裡提到的〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV早在今年9月就在KTV上架，並沒有刪減、修改跟重新剪輯一事。另外也否認「護愛小帳」的存在，「相關揣測與指控皆屬不實」，並強調未經查證的報導內容，已經對藝人跟團隊造成困擾，好多音樂對此深表遺憾，並懇請各界停止散播不實消息。

好多音樂聲明全文如下：

針對《鏡週刊》近日關於本公司旗下藝人魏如萱之相關報導，內容多有不實，本公司特此聲明澄清如下：

一、報導中所提及之〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。

二、關於報導指稱藝人擁有並經營「小帳」一事，本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。

本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

特此聲明。

好多音樂

