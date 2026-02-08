魏如萱邀竇靖童助陣演唱會 笑喊懷念奶奶炸醬麵

（中央社記者洪素津台北8日電）金曲歌后魏如萱今晚舉行第2場台北小巨蛋演唱會，請來曾合作多首單曲的好友、王菲女兒竇靖童助陣，公開兩人好交情，魏如萱分享曾去竇靖童的家吃她奶奶料理的炸醬麵。

延續首日濃烈情緒，魏如萱與整座小巨蛋觀眾談心，聊到一路走來的心境轉折時數度哽咽，她感謝大家願意進場支持，「謝謝你們願意花時間坐下來聽我唱歌，今年還有一點時間，如果跟我一樣快支持不下去、沒有力量的時候，都可以想到這個晚上。」

第2場演唱會最大驚喜是竇靖童現身擔任嘉賓。魏如萱透露在一次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫，立刻答應並特地空出檔期飛來台北。這次兩人在台上合唱「海月」與「可憐的東西」，對魏如萱而言格外有意義，也讓粉絲感動不已。

演唱會中，魏如萱笑著對竇靖童說：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人是為了妳來的。」她接著分享，在嘉賓正式公布後，開始收到很多回覆，「有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號，我的前夫隆宸翰也是直接指定8號」。

除了舞台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人的私下情誼，她回憶曾受邀到竇靖童家中作客，還吃到奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」全場再度笑成一片，也讓這段好友合體多了份溫暖又生活化的情感。（編輯：管中維）1150208