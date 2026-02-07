魏如萱開唱不見小21歲男友 曝心聲：不知道怎麼說

魏如萱第五度站上小巨蛋。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱一連兩天在小巨蛋舉辦「《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會」，首日演出今（7日）登場，去年她爆出與小21歲的男友Ian的戀愛風波，不過男友並未出現在小巨蛋，從他的限時動態推測，人在美國讀書的他應該是沒有回台灣，不過魏如萱的兒子路易則是有到場幫媽媽加油。

演唱會一開場，魏如萱身穿黑色深V上衣、皮短裙搭配黑色亮片褲襪，自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，一連演串歌曲後，魏如萱開口向現場歌迷打招呼：「小巨蛋，嗨，這是我第五次在小巨蛋，我第一次站在這裡的時候，很想證明，我現在覺得站在這裡不是一件理所當然的事情，這段時間不知道話要怎麼說才好，我覺得……把想說的話放在歌裡。」接著她沉默5秒，才繼續開口：「那我們好好享受今天的晚上吧！」

魏如萱分享這段時間的心聲。（圖／好多音樂提供）

《怪奇的珍珠》台北旗艦場在舞台美術、燈光與視訊設計上呈現出異常炫爛的視覺效果，畫面層層堆疊。整體舞台以「回」字形結構貫穿，結合燈光、雷射與影像，隨著歌曲不斷變換角度，時而完整鋪展、時而透視簍空，不僅完整揭示「怪奇的珍珠」主題，也巧妙融合潮流語彙、科技感與人文美學，讓視覺成為情緒敘事的一部分。

