魏如萱開唱不見小21歲男友 曝心聲：不知道怎麼說
金曲歌后魏如萱一連兩天在小巨蛋舉辦「《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會」，首日演出今（7日）登場，去年她爆出與小21歲的男友Ian的戀愛風波，不過男友並未出現在小巨蛋，從他的限時動態推測，人在美國讀書的他應該是沒有回台灣，不過魏如萱的兒子路易則是有到場幫媽媽加油。
演唱會一開場，魏如萱身穿黑色深V上衣、皮短裙搭配黑色亮片褲襪，自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，一連演串歌曲後，魏如萱開口向現場歌迷打招呼：「小巨蛋，嗨，這是我第五次在小巨蛋，我第一次站在這裡的時候，很想證明，我現在覺得站在這裡不是一件理所當然的事情，這段時間不知道話要怎麼說才好，我覺得……把想說的話放在歌裡。」接著她沉默5秒，才繼續開口：「那我們好好享受今天的晚上吧！」
《怪奇的珍珠》台北旗艦場在舞台美術、燈光與視訊設計上呈現出異常炫爛的視覺效果，畫面層層堆疊。整體舞台以「回」字形結構貫穿，結合燈光、雷射與影像，隨著歌曲不斷變換角度，時而完整鋪展、時而透視簍空，不僅完整揭示「怪奇的珍珠」主題，也巧妙融合潮流語彙、科技感與人文美學，讓視覺成為情緒敘事的一部分。
看更多 CTWANT 文章
102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況
8億人瑞娶68歲看護！律師痛斥證人沒良心 曝家屬「唯一解法」
佛州冷到「下鬣蜥雨」！23歲男撿屍做成塔可料理 網討論炸鍋
其他人也在看
魏如萱小巨蛋高空中開唱 (圖)
金曲歌后魏如萱（圖）7日再度前進台北小巨蛋開唱，演唱會開場時，她自頂樓垂吊而下，在半空中橫躺獻唱「隕石」，即便懸空也絲毫不影響唱功。
臺北捷運持續加強鼠害防治 啟動全線站體、列車清消
臺北捷運持續加強鼠害防治 啟動全線站體、列車清消
花警全力守護太平洋燈會 強化會場安全與交通秩序維護 同步實施反詐及交安宣導
【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】「2026花蓮太平洋燈會」活動於115年2月7日（星期六）起至同年3月8日（星期日 […]
茂盛醫院號召善心企業寒冬送暖（1） (圖)
台中茂盛醫院7日號召善心企業與公益單位合作，舉辦「關懷貧困寒冬送暖活動」，茂盛醫院院長李茂盛（左5）及總統府資政沈國榮（右6）、民進黨籍立委何欣純（左6）等人出席。
陸外交部籲立陶宛：回到恪守一個中國原則的正確軌道
立陶宛新任總理魯吉尼涅日前表示先前維爾紐斯方面允許台北方面在首都設立「台灣代表處」是錯誤，北京方面今日喊話立陶宛，儘早糾...
寒流商機！火鍋店人潮滿滿 遊客衝礁溪.清水地熱祛寒
宜蘭縣 / 綜合報導 寒流來襲，不少民眾會趁天冷吃個熱騰騰的火鍋暖暖身子，宜蘭的一家老字號火鍋店，中午用餐時間人潮滿滿滿， 民眾直呼吃完身體變得好暖和 。另外也有不少遊客專程跑到礁溪泡溫泉，溫泉飯店的住房率，同樣有明顯提升；而在清水地熱公園，也能看見大批遊客在煮玉米，暖心又暖胃。舀起食材放進碗裡，鮮紅肉片油花細密，寒流來襲，親朋好友揪揪欸，來吃熱騰騰的火鍋，暖暖五臟廟，民眾說：「就覺得身體會暖和，啊小朋友可以一起吃。」民眾說：「天氣冷啊，喝個熱湯啊，覺得很暖和很好。」午餐時間，宜蘭老字號火鍋店人潮滿滿滿，民眾吃飽飽店家也樂開懷，火鍋店長李睿紳說：「不管是家庭聚會，或者是朋友的聚餐之類的，其實都明顯增加滿多的，大概3成到4成左右，麻辣鍋，剝皮辣椒鍋這種，吃了身體會特別，大家變得更溫暖這樣。」水上溜滑梯加溫泉水，小朋友玩得不亦樂乎，天氣冷颼颼，不少遊客專程跑到宜蘭礁溪泡溫泉。記者VS.遊客說：「(小姐我們從哪裡過來)彰化，(泡湯)滿舒服的，啊也滿放鬆的，解壓。」記者VS.遊客說：「(像這種溫度泡湯的感覺)很舒服。」因為寒流與寒假的雙「寒」加持，溫泉飯店住房率明顯提升，飯店副總林君恆說：「住房率的話，都已經接近到8成左右了，7日下午的時候，我們的泡湯的客人的那個入場率，也可以達到8，9成以上。」同樣是宜蘭，來到清水地熱公園，遊客手中的竹簍裝滿玉米，吃得熱呼呼身體也暖呼呼，寒風再強氣溫再低都不怕，週末氣溫溜滑梯，民眾把握機會吃美食泡熱湯，留下美好回憶。 原始連結
知名網路公司「驊哥電腦」傳倒閉！官網空蕩蕩 老闆回應了
網路知名筆電客製化商家「驊哥電腦」，近日遭網友指稱，已經資遣全部員工，還積欠了1000多萬的貨物，引發熱議。實際到驊哥電腦官網查看，可以看到大量商品都顯示售完。不過驊哥本人稍早作出解釋，坦言財務上出了點問題，但已經在跟代理商與銀行溝通中。
《雙囍》齊聚「最貴臨時演員」高手對決 驚見日本女神多語言跨海應援
2月17日大年初一全台上映的賀歲片《雙囍》釋出最新幕後花絮「驚喜演出篇」，揭露多位實力派演員加盟，更有日本人氣女星吉岡里帆與歌手黃宣驚喜現身，含金量之高被譽為「最強喜宴賓客」。導演許承傑此次展現驚人號召力，成功召回《孤味》老班底陳淑芳、于子育、洪都拉斯等人力挺。
桃園全國春聯書法賽開幕 吸引全國1263件作品參賽
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（7）日上午前往大園區，出席「赤馬舞墨：第20屆桃園全國春
寒冬居家溫差恐成心血管殺手！ 掌握三大重點保暖避險
大陸冷氣團來襲，氣溫驟降恐引發心血管危機。為了避免低溫帶來的健康風險，國民健康署沈靜芬署長提醒民眾從日常生活做起，適應溫差再移動、起床時謹記「慢、熱、起、穿、行」，同時留意居家取暖安全，以平安度過冷氣團。
澎湖購物商場迎春節 推揮毫送春聯活動（2） (圖)
昇恆昌澎坊免稅店推出「澎馬迎春揮毫趣」活動，7日邀請多名書法家進駐廣場現場揮毫寫春聯，並率先寫下「駿」、「馬」、「奔」、「騰」4個大字，象徵迎接馬年到來。
永康就業中心邀卅三家廠商年前徵才 求職民眾換髮型拿春聯找工作一次搞定
為協助民眾把握年後轉職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心7日於善化文康育樂中心舉辦「一馬當先．職場領先」現場徵才活動，不僅有職缺，還可拿春聯、換新髮型，吸引中高齡、青年及二度就業民眾踴躍參與，現場人潮絡繹不絕，充滿歡樂喜氣。永康就業中心年徵才邀集33家廠商設攤及代收履歷，釋出近1500個工作機會，涵蓋工程師、技術員、作業員、行銷與業務人員、大貨車司機、居服員、園長等多元職類；除就業媒合，並邀書法家吳福山老師揮毫，吸引民眾排隊領取「馬年創意春聯」；現場也提供義剪服務及集點兌換「春節馬年開運盆栽」、摸彩、視障按摩、造型氣球DIY及多元市集，讓民眾在溫馨氛圍中找工作。49歲、有製造業經驗的陳姓民眾說，透過現場與廠商面對面洽談，清楚了解工作內容與薪資條件，而企業對中高 ...
減肥老是破功？ 研究曝「這樣做」6個月多瘦1.5公斤
年節期間聚餐、圍爐、拜年行程接連登場，親友輪番夾菜、勸吃，讓不少正在減重的人屢屢破功。新竹初日診所院長魏士航指出，減重其實不必偷偷進行，研究顯示，把減重目標「說出口」，反而更有助於長期維持成果。魏士航表示，一項發表於國際期刊《BMC Public Health》的系統性回顧研究，彙整分析10項臨床研
上國道前驚見前車「破胎」駕駛狂按喇叭化危機
有民眾準備開車上國道，還沒上交流道前，就發現前方車輛，上下晃動的幅度大，還傳出奇怪異音，而仔細一看發現是破胎，車開上國道後，趕緊追上前，搖下車窗大聲提醒，化解一場危機。而年節將近，不少民眾也準備開車返鄉、跑長途，保養廠業者就提醒，上路有幾大項細節得注意，「五油三水」檢查不可少。 #國道#破胎#按喇叭#危機
選前之夜的高市早苗 (圖)
日本首相兼自民黨總裁高市早苗（中）7日晚間在東京都世田谷區二子玉川公園替候選人若宮健嗣站台催票，進行最後一場街頭演說。她表示，自己上任首相僅3個多月，便決定解散國會舉行大選，是因為日本正面臨重大的經濟與財政政策轉向，必須先取得納稅人的理解與審判，「否則就不是誠實的政治」。
台北國際書展 醫學盛宴翻開生命新頁
台北國際書展今天（2/7）週六，迎來人潮高峰，而慈濟人文志業也人氣滿滿。所以就在今天，慈濟人文志業一口氣推出4場重磅的醫療講座接力，希望讓民眾帶著滿滿的知識回家。後半場，是有斗六慈濟醫院院長簡瑞騰...
結婚6年孕妻突失聯！丈夫找人才知「她一腳踏三船」…網炸鍋：時間管理大師
結婚後還同時交往2個男友？中國河南省近日爆出一起離譜的多重出軌事件，一名已婚6年的女子告知家人懷孕後突然失聯，怎料在男方家屬尋人之際，竟有一名自稱為「男友」的男子找上門，才揭露這名女子同時隱瞞婚姻狀況與多名男子交往一事，也讓丈夫和小王們傻眼得報警處理。
馬筱梅回台北待產許願寶寶似學霸 玥兒箖箖回京會碰撞啥火花
馬筱梅回台北待產許願寶寶似學霸 玥兒箖箖回京會碰撞啥火花
10天連3襲 ！風暴列車輾壓伊比利半島
伊比利半島 接連遭受兩場風暴侵襲，葡萄牙 及 西班牙南部，大量地區 都已泡在水中。但這還沒完，因為最新一波冬季風暴，「瑪爾塔」，又將在周日來襲。西班牙總理 桑傑士：「未來幾天情況複雜，因為新...
高市早苗人氣發威 在野大咖緊急返回選區護盤
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本眾議院選舉進入最後衝刺。根據讀賣新聞社最新終盤情勢調查，在高市早苗內閣高支持率帶動下，自由民主黨候選人在多個單一選區聲勢明顯上升，甚至連原本在外跑透透助選的中道改革聯合共同幹事長安住淳，自身選區都有翻盤風險，昨天臨時改變行程回防護盤。