魏如萱開唱嘉賓竟是她！王菲愛女竇靖童突現身 驚曝前夫為此來看第二場

記者鄭尹翔／台北報導

「金曲歌后」魏如萱第五度站上台北小巨蛋，一連兩天舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，第二天演出驚喜不斷。她在台上笑談私下趣事，親口爆料前夫特地選擇第二場進場，只因當天嘉賓是竇靖童，坦率又幽默的分享立刻笑翻全場。

演唱會 Day2 最大亮點，莫過於華語天后王菲的愛女竇靖童驚喜現身擔任嘉賓。魏如萱透露，其實早在《怪奇的珍珠》巡演尚未正式啟動前，她便在一次餐敘中親自邀請竇靖童，對方幾乎沒有猶豫便答應，並特地喬出時間飛來台北，展現深厚情誼。

兩人曾合作多首單曲，這次終於一起站上小巨蛋舞台，合唱〈海月〉與〈可憐的東西〉，對魏如萱而言格外有意義，也讓現場鐵粉感動不已。唱完〈紙黏土〉後，兩人坐在沙發上再度合唱〈海月〉，氣氛溫柔動人，魏如萱還對竇靖童嗨喊：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人要來看你。」讓竇靖童害羞不已。

魏如萱也笑說，在嘉賓名單尚未公開前，她邀請朋友們來看演唱會，大家都回覆「再看看時間」，結果遲遲沒有下文；沒想到嘉賓公布後，朋友們立刻主動傳訊表示要到場，「而且指定要看竇靖童那一場。」

她進一步爆料，有朋友原本買了第一天的票，聽到第二天嘉賓是竇靖童後，立刻要求換場次。魏如萱當場自揭答案：「你知道那個人是誰嗎？就是我的前夫。」超直白發言讓全場哄堂大笑，也展現她面對感情過往的豁達與自在，為演唱會留下最真性情的一幕。

