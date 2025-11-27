魏如萱隔11年合體陳綺貞！突襲告白全場轟動 宣布明年攻蛋

魏如萱相隔11年合體陳綺貞。（圖／好多音樂提供）





金曲歌后魏如萱22日於上海盛大舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會上海站，一開場就將現場氣氛炒到沸騰！最震撼的是，重量級嘉賓陳綺貞驚喜登台，兩大天后相隔11年再度同框合唱，瞬間轟動全場。魏如萱也驚喜宣布將於明年2月久違近三年重返台北小巨蛋，消息一出粉絲全面暴動，社群更瞬間洗版。

魏如萱與陳綺貞相隔11年再次合唱〈在不確定的世界裡〉，這首歌是陳綺貞寫給魏如萱的歌曲，讓魏如萱直呼：「站在她旁邊我快石化了啦！」陳綺貞也在台上坦言：「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的，或是屬於我和魏如萱的歌。」

魏如萱與陳綺貞合唱全新版本〈旅行里拉〉。（圖／好多音樂提供）

面對偶像站在身旁，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」並笑稱：「這是珍珠巡第六場，因為有綺貞，所以今天這場叫做「怪綺的貞珠』！」現場瞬間陷入大笑。兩人更驚喜將魏如萱的歌曲〈香格里拉〉及陳綺貞的〈旅行的意義〉結合成全新版本〈旅行里拉〉，並在上海站首次公開，當唱到「說不出你愛我的原因」一句，陳綺貞突然轉頭問魏如萱：「你愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」更主動緊緊抱住綺貞，成為全晚最可愛的名場面。

魏如萱今年二封金曲歌后，她也正式宣布，全新巡演《怪奇的珍珠》台北旗艦場將於2026年2月7日、2月8日在台北小巨蛋登場，更信心滿滿地表示：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並加碼透露，嘉賓也都想好準備好了。魏如萱〈怪奇的珍珠〉台北旗艦場門票將於29日在KKTIX開賣。



