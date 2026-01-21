魏如萱雙喜臨門！約奇哥、竇靖童同登小巨蛋 認了好友「一開口就答應」

魏如萱2月將登台北小巨蛋開唱，力邀好友同台。好多音樂提供

金曲歌后魏如萱雙喜臨門！除了為張孝全、林依晨主演的金馬入圍強片《深度安靜》打造宣傳曲〈普通的日子〉正式上線，更官宣2月台北小巨蛋演唱會的超強嘉賓陣容。2月7日將邀來「自然捲」老搭檔奇哥上演世紀同框，2月8日則由多年好友竇靖童跨海力挺！

受監製瞿友寧與導演沈可尚之邀，魏如萱為電影《深度安靜》詞曲創作並演唱宣傳曲〈普通的日子〉。這部改編自同名短篇小說的作品，描寫關係中說不出口的情感裂縫。

魏如萱唱出《深度安靜》情感裂縫 直言：相愛卻壓抑最無奈

魏如萱表示，電影中那些明明彼此相愛，卻只能不斷壓抑、無法解決的時刻讓她深受觸動。「那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此在歌詞中誠實提問：「普通的日子要怎麼普通的過。」

魏如萱感性分享，對她而言，幸福有時像是一種極度安靜的狀態，安靜到讓人不敢確認，「能誠實承認『我不知道』，或是在對方面前自在地保持安靜，其實就是一種很深刻的幸福。」

魏如萱力邀奇哥於台北小巨蛋同台重現「自然捲」魅力。好多音樂提供

奇哥、竇靖童驚喜任嘉賓 小巨蛋上演「世紀合體」

隨著演唱會倒數，魏如萱也正式揭曉《怪奇的珍珠》台北旗艦版嘉賓名單。2月7日邀來奇哥，延續去年簡單生活節引發熱議的「世紀同框」，應歌迷敲碗將合作規模升級至小巨蛋舞台。

2月8日嘉賓則由私交甚篤的竇靖童擔綱，魏如萱透露，早在巡演籌備初期，她在餐敘中開口邀請，竇靖童便毫不猶豫答應，屆時將專程飛抵台北，在舞台上展現兩人的好默契。

魏如萱透露邀請竇靖童同登台北小巨蛋，對方一口就答應。好多音樂提供



