魏如萱鬆口幸福狀態！「超大咖天后愛女」跨海力挺 攻蛋雙喜臨門

記者徐珮華／台北報導

魏如萱（娃娃）將於2月7、8日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦版，今（21）日公布兩場演出嘉賓，分別為「自然捲」奇哥、王菲愛女竇靖童。此外，新歌〈普通的日子〉同步上線，她表示編曲像是情緒的重量一層層疊加，卻始終被壓著未真正爆發，正好對應歌詞裡連自己都不太確定、也說不出口的日常感受。

魏如萱宣布攻蛋嘉賓，新歌也上線，可謂雙喜臨門。（圖／好多音樂提供）

魏如萱與奇哥去年底在「簡單生活節」睽違8年合體，片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒，如今決定延續歌迷期待，將這段合作直接搬進小巨蛋。竇靖童則是魏如萱多年好友，魏如萱巡演籌備初期便當面提出邀請，竇靖童完全沒有猶豫，直接答應空下檔期專程飛來台北，合作多首單曲後終於一起站上小巨蛋舞台，格外有意義。

竇靖童（左）跨海來台，擔任魏如萱（右）演唱會嘉賓。（圖／好多音樂提供）

此外，魏如萱為沈可尚電影《深度安靜》創作及演唱歌曲〈普通的日子〉也上線。這部由張孝全、林依晨、金士傑主演的佳作，入圍金馬獎7項大獎，以看似幸福的婚姻揭開故事序幕，卻在安靜之中逐漸顯露裂痕，訴說關係裡說不出口卻始終存在的情感裂縫，而〈普通的日子〉正是在這樣的靜默縫隙中誕生。

魏如萱回想創作過程表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量，「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此寫下那句反覆出現的歌詞「普通的日子要怎麼普通的過」，對她而言，那不是答案，而是一個誠實的提問。

對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到甚至不太敢確認那是不是幸福，「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

