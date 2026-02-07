魏如萱點名小弟弟跳舞被拒！「真實身份」曝光
金曲歌后魏如萱今（7日）在台北小巨蛋開唱，演唱至〈還是要相信愛情啊混蛋們〉時拖著「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台繞場，近距離與全場觀眾互動，高喊：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」讓歌迷用肢體展現相信愛情並送上「混蛋抱枕。」
戴上「混蛋抱枕」的魏如萱和歌迷們熱情互動，並點名台下粉絲，首位粉絲用接吻來展現，接著她還點名一位「小弟弟」，不過對方拒絕比愛心和跳舞，她也直接介紹對方就就是她的兒子，並且不氣餒引導全場一起揮舞、吶喊，笑聲與回應聲此起彼落，這顆成為全場焦點的「混蛋抱枕」，其實也藏著演唱會概念的重要一環。
導演林筳瑋分享，這首歌本身就非常適合用來發洩情緒，就像人在憤怒、委屈或崩潰的時刻，總會想要有一個可以用力宣洩的出口；「想揍、想罵、想哭的時候，也會想把頭整個埋進去，大叫一聲『混蛋』」，正是這樣真實又直接的情緒狀態，讓「混蛋抱枕」成為最具象化的情緒載體，也呼應魏如萱在舞台上所說的：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」讓怪奇不只是風格，而是能被擁抱、被釋放的情緒本身。
金曲歌后魏如萱在台北小巨蛋開唱首日嘉賓邀請自然捲奇。（圖／好多音樂提供）
而首日嘉賓邀請自然捲奇哥合體開唱，魏如萱還讓奇哥展現「相信愛情」，結果得到會變成是18禁的話題，被笑說開車開太早，而兩人這次合體，也準備了3首自然捲的歌曲，魏如萱也感謝奇哥讓她了解到樂團是什麼。
金晨肇事逃逸被官方認證！「懲處結果」曝光 網酸：不痛不癢
大陸女星金晨日前遭爆去年車禍時涉嫌肇事逃逸，並找助理頂罪、騙取保險費等風波。近日，陸媒又再度曝光該事件後續結果，官方認定金晨涉嫌肇逃，但不構成犯罪行為，僅依法律處以1500元人民幣（約6828元台幣）罰金。
元宵節迎月全食！ 台北天文館2月主題導覽先暖身
今年3月3日元宵節當晚將出現難得的月全食天象，台灣可完整觀賞本影食階段。台北市立天文館表示，天文館展示場將於2月推出「月全食」假日主題導覽，透過專業解說，帶領觀眾認識月全食的形成原因、過程與觀測重點，為迎接元宵夜的精彩天象提前暖身。天文館表示，本次月全食自傍晚開始，17時50分月出時即為初虧，月面可
邵雨薇、王柏傑出席「動物園」粉絲見面會 (圖)
演員李淳（左起）、導演蘇文聖、製作人唐在揚、演員邵雨薇、王柏傑7日出席影集「動物園」VIP專屬粉絲見面會，為劇宣傳造勢。
邵雨薇王柏傑飾保育員 重返動物園白犀牛親近
（中央社記者洪素津台北7日電）演員邵雨薇、王柏傑在戲劇「動物園」飾動物保育員，當時工作是負責白犀牛的照護，今天2人重回壽山動物園，白犀牛一見到他們便主動走近，還輕撫互動，印證人與動物之間建立的深厚情感連結。
木聯》洪冠宇臨危受命先發好投 三民高中奪重要一勝
前5局就以5比0領先，三民高中今天（7日）在6局上換投遭到成德高中追回4分，還好廖信棠登板守住最後防線，終場三民以5比4驚險勝出，在高中木棒聯賽第二階段勝場開張。三民昨日首戰落敗，成德則是贏球，兩隊今天交手，三民1局下就有攻勢，高子竣、張耀斌、歐峻佑都敲出安打，加上保送、失誤，先得3分，2局下成德投
3370萬筆個資外洩掀怒火！酷澎遭美籍用戶告上紐約法院
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導南韓最大電商平台酷澎爆發史上最大規模個資外洩，受害會員多達3370萬人。兩名具美國公民身分的用戶在SJKPLAWFIRMLLP協助下...
雲林年貨大街 揭幕
農曆新年將至，雲林縣政府與斗南鎮公所兩日在斗南田徑場前廣場舉辦「一一五年度雲林縣年貨大街展售活動」。七日由縣長張麗善敲鑼揭開序幕，斗南鎮長沈暉勛、議員蔡東富、簡慈坊、雲林縣土風舞協會理事長洪惠玲、斗南鎮民代表會主席陳大華、副主席黃藏諒及多位代表、里長等人到場共襄盛舉，邀請全台民眾把握週末走進雲林斗南採買年貨、享優惠、迎新年。縣長張麗善表示，雲林縣年貨大街在斗南田徑場舉辦已邁入第八年，規模一年比一年盛大，今年集結超過一百三十家業者參與，內容相當豐富，除了年節採買外，現場也規劃露營及野餐休憩等多元體驗，並推出多項限量優惠商品，希望讓民眾一次購足、輕鬆辦年貨。張麗善縣長指出，現場展售的農產品與加工品皆來自在地農漁民用心栽種與養殖，品質新鮮、安全又健康，包括雲林良品、雲林百碗及特 ...
泰國8日大選 戴克辛鐵票區鬆動、選民轉向泰自豪黨
泰國農村東北部長期以來是民粹領袖戴克辛(Thaksin Shinawatra)的鐵票區，但隨著與柬埔寨邊境的衝突再起，這一局面可能在本次於8日舉行的國會大選改變。 泰柬去年因殖民時期遺留的領土爭議爆發武裝衝突，造成雙方數十人喪生，並導致總計超過百萬人流離失所。在一段外流的電話錄音中，時任總理、戴克辛的女兒貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)稱呼柬埔寨前總理洪森(Hun Sen)為「叔叔」，並形容泰國軍方是她的「對手」，導致法院將她解職。 這對長年支持戴克辛的沙繳府(Sa Kaeo)魚丸攤販烏泰(Uthai Goon-Guer)來說，已經無法接受。這名62歲的攤販對法新社表示：「他們毀了泰國的榮譽。我這次不會投票給為泰黨(Pheu Thai)。」 為泰黨是戴克辛過去所創立政黨的最新化身；戴克辛目前正因貪汙罪名服刑。 烏泰如今轉而支持總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)所屬的泰自豪黨(Bhumjaithai)。泰國國會在貝東塔被撤職後選出阿努廷為總理，他在民族主義情緒升溫下聲勢大振。 烏泰說：「我會投票給泰自豪黨，因為他們在泰柬衝突中表現不錯，所以我想再給
日本國會有兩院 眾議院與參議院差異一次看
（中央社東京7日綜合外電報導）日本國會由眾議院與參議院組成，立意是讓不同制度與運作方式的議院能各自討論議題與法案，以反映多元意見，其中眾議院的權限又比參議院大，因此稱為「眾議院優越制」。
青森「睡魔師」抵嘉義縣打造巨型燈籠！翁章梁與學童體驗製作工藝
[Newtalk新聞] 嘉義縣政府將於3月7日舉辦「Team Taiwan」台灣燈會大遊行，集結超過30組表演團隊、逾千人共同演出，融合在地文化、國際交流與創意藝術，打造最熱鬧、最具國際特色的夜間遊行盛會，讓民眾近距離感受台灣與世界文化交會的魅力，日本青森睡魔師團隊也應邀來台，在燈會現地製作巨型睡魔燈籠並參與「Team Taiwan」大遊行，象徵台日長年深厚情誼。嘉義縣長翁章梁今（7）天親赴「睡魔小屋」，與在地學童一同體驗睡魔燈籠的製作過程，近距離感受日本傳統工藝的魅力。 翁章梁表示，感謝青森睡魔團隊派出8位職人來台協作，遊行當天更將有50位核心成員參與演出，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、在燈籠旁舞動的「跳人」，以及負責牽引燈籠的「曳き手」，原汁原味呈現百萬人共襄盛舉的日本青森睡魔文化，邀請國內外遊客一同感受日本夏日祭典的熱鬧與感動。考量台灣氣候潮濕、多雨，對紙燈籠保存不利，縣府此次特別將睡魔燈籠展出場域規劃於室內空間，兼顧作品保存與細節呈現，讓民眾能完整欣賞燈籠的構圖、線條與色彩層次。 出身嘉義的旅日作家下町貴族指出，目前青森縣僅有16位具正式資格的「睡魔師」，此次台灣燈會特別邀請其中兩
台灣首部動物園為背景影集 呈現保育員職場甘苦
動物保育員因為能近距離接觸動物，常常被視為夢幻職業，但實際上保育員可能面臨被動物攻擊等風險。為了揭開這個工作的神秘面紗，有影劇團隊在高雄壽山動物園取景，製作台灣第一部以動物園為背景的影集，要讓大家看到保育員的職場甘苦。
翻落護欄！駕駛連人帶車墜20米深山谷重傷
駿馬奔騰迎新春！民雄鄉公所舉辦新春揮毫贈春聯
（記者黃信峯／嘉義報導）農曆新年將至，嘉義縣民雄鄉公所為營造溫馨喜氣的年節氛圍並推廣書法藝術，今（７）上午在民 […]
新北觀賞魚定期檢疫助外銷（2） (圖)
新北市動保處指出，台灣水族業觀賞魚出口產值穩定增長，具高度國際競爭力，市府持續監測養殖場疾病、採樣檢疫，助業者符合輸入國規範，以利外銷。圖為飼養在水族箱中的各式淡水魚。
錄影發生衝突？胡瓜玩遊戲耍賴被抓包 麥寮媽媽怒拿垃圾「開敲」反制
《綜藝大集合》本週前往雲林麥寮，造訪擁有 341 年歷史的國定古蹟「拱範宮」。這座信仰中心供奉六尊媽祖，長年護佑在地居民。適逢歲末年終，製作單位特別規劃「歲末感恩大抽獎」，準備了最高 8,888 元的開運獎金與各式好禮要回饋鄉親，現場氣氛十分熱絡。
今彩539第115033期開獎
（中央社台北7日電）今彩539第115033期開獎，中獎號碼27、08、22、03、32。3星彩中獎號碼941，4星彩中獎號碼0529。
張榮華：整合電力、算力與土地 推大同邁向科技舞台
（中央社記者潘智義台北7日電）大同公司董事長張榮華今天表示，上任近半年以來，持續推動「讓百年品牌再創百年榮耀」的願景，透過尾牙盛會，向全體員工、合作夥伴與外界傳達集團聚焦AI時代產業趨勢的決心，並以電力、算力與土地3大資源整合，勾勒大同邁向科技舞台的發展藍圖。
日職／火腿雙雄隊內賽同場先發 古林睿煬152公里火球、孫易磊挨轟失分
北海道日本火腿鬥士7日進行紅白賽，由古林睿煬和孫易磊擔任先發對決，2人都各自負責1局投球，古林睿煬雖然一度遭遇滿壘危機，但最終用三振化解，而孫易磊則是被敲出1發全壘打失分。
寒流持續發威！本島平地最低溫恐探「6度以下」 下波冷空氣週三報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，西半部及宜蘭低溫約8至11度。氣象專家指出，今晚到明（9）日清晨寒流續影響，台北測站有觸及10度的機率，本島部分平地最低溫也可能降至6度以下，後續到週二（10）
「ONE OK ROCK」大巨蛋加場又秒殺 創紀錄！嗨喊：現場見
日本搖滾天團「ONE OK ROCK」4月25、26日將登上台北大巨蛋舉辦「DETOX」巡演，4月26日加場門票今（2╱7）開賣3 分鐘就秒殺，他們感謝歌迷支持，喊話「OORer」（粉絲名稱）：「非常期待這次的演出，希望能和大家一起打造一個很棒的現場，那我們在現場見吧！」