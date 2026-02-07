魏如萱點名小弟弟跳舞被拒！「真實身份」曝光

金曲歌后魏如萱在台北小巨蛋連兩日開唱。（圖／好多音樂提供）





金曲歌后魏如萱今（7日）在台北小巨蛋開唱，演唱至〈還是要相信愛情啊混蛋們〉時拖著「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台繞場，近距離與全場觀眾互動，高喊：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」讓歌迷用肢體展現相信愛情並送上「混蛋抱枕。」

戴上「混蛋抱枕」的魏如萱和歌迷們熱情互動，並點名台下粉絲，首位粉絲用接吻來展現，接著她還點名一位「小弟弟」，不過對方拒絕比愛心和跳舞，她也直接介紹對方就就是她的兒子，並且不氣餒引導全場一起揮舞、吶喊，笑聲與回應聲此起彼落，這顆成為全場焦點的「混蛋抱枕」，其實也藏著演唱會概念的重要一環。

廣告 廣告

導演林筳瑋分享，這首歌本身就非常適合用來發洩情緒，就像人在憤怒、委屈或崩潰的時刻，總會想要有一個可以用力宣洩的出口；「想揍、想罵、想哭的時候，也會想把頭整個埋進去，大叫一聲『混蛋』」，正是這樣真實又直接的情緒狀態，讓「混蛋抱枕」成為最具象化的情緒載體，也呼應魏如萱在舞台上所說的：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」讓怪奇不只是風格，而是能被擁抱、被釋放的情緒本身。

金曲歌后魏如萱在台北小巨蛋開唱首日嘉賓邀請自然捲奇。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱在台北小巨蛋開唱首日嘉賓邀請自然捲奇。（圖／好多音樂提供）

而首日嘉賓邀請自然捲奇哥合體開唱，魏如萱還讓奇哥展現「相信愛情」，結果得到會變成是18禁的話題，被笑說開車開太早，而兩人這次合體，也準備了3首自然捲的歌曲，魏如萱也感謝奇哥讓她了解到樂團是什麼。

【更多東森娛樂報導】

夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

又失言！范瑋琪現身大S墳前「1句話」惹議

李雅英捐款後致歉...郁方不氣了！反祝福生日快樂