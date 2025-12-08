魏如萱「天天視訊」遠距熱戀小21歲Ian 預告明年合體時間

魏如萱（左）與Ian目前維持遠距離戀愛。翻攝魏如萱、Ian IG

魏如萱（娃娃）今年7月大方認愛小21歲的網紅男友Ian，雖一度因對方舊愛若盈而被捲入三角戀風波，之後將戀情轉趨低調。時隔四個多月，她日前出席活動時首度鬆口，證實兩人仍穩定交往，遠距離戀愛依舊甜蜜。

Ian目前在紐約求學，兩人幾乎每天以視訊維繫感情。據《噓！星聞》報導，魏如萱笑說自己常為等待兩地時差熬到凌晨3、4點，頂著黑眼圈「都是為了等他」，她更透露兩人將在寒假相聚，「想一起去吃很多好吃的」。

提到男友的貼心，魏如萱表示曾向Ian抱怨變胖、臉變腫，對方卻溫柔回應「沒有，你很漂亮」！讓她瞬間害羞臉紅；此外，兩人也會互相報備行程，期待明年2月她在小巨蛋舉辦演唱會時，Ian能到現場支持。

魏如萱（左起）與lan、若盈的三角戀之前鬧得轟轟烈烈。翻攝waawei IG、lan Threads合作



