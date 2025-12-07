魏如萱「小21歲男友」沒分手！本尊鬆口私下互動

娛樂中心／李汶臻報導

金曲歌后「娃娃」魏如萱身分轉變、當單親媽媽已3年時間，她今（2025）年7月被爆熱戀小21歲新歡Ian，但意外捲入三角戀風波，因男方和19歲網紅若盈曾是人氣情侶檔，且戀情曝光前不久，男方才跟前女友在社群放閃。相隔4個多月，魏如萱出席活動鬆口認了，與Ian仍穩定交往中，並大方分享兩人的感情現況。

有「文青教主」之稱的金曲歌后「娃娃」魏如萱，2018年與演員隆宸翰結婚並育有1子；雙方2022年10月對外宣布離婚，宣告4年婚姻劃下句點。恢復單身3年的她，今年7月被爆與小21歲網紅Ian熱戀，兩人親密牽手逛畫展的超甜身影也被網友目擊。魏如萱隨後透過經紀人公開認愛，並強調雙方是都在單身的情況下才交往，但若盈方面卻一度堅稱「雙方處於冷靜期」，讓三人的關係撲朔迷離。

魏如萱（左）7月認愛小21歲男友Ian（右），日前鬆口兩人還在一起、大談跨國戀。（圖／翻攝自IG@waawei、IG@raeteng）





而在魏如萱認愛後，若盈和Ian卻被網友目擊台北市街頭各自騎車約會，甚至現身位於迪化街的咖啡廳，互動相當親密。在外界瘋傳兩人疑似破鏡重圓之際，兩人隨即於社群宣布分手消息，並表示未來將以朋友的身分繼續互動。





網紅Ian（右）與前女友若盈（左）合照曝光。（圖／翻攝自若盈IG）





隨後，魏如萱並未主動分享感情狀態，讓不少網友一度認為，這段相差21歲的姐弟戀無疾而終。昨（6日）魏如萱出席活動終於鬆口感情現況，據《噓！星聞》報導，魏如萱大方談及現在的感情狀態。她認了與Ian還在一起，並表示男友目前在紐約讀書，她只好每天熬夜跟對方視訊，搞得自己臉腫、黑眼圈變深。此外，她也透露，明年的新計畫是2月重返小巨蛋開唱，舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，也期待屆時男友能到場支持。

原文出處：43歲魏如萱「與小21歲男友」沒分手！鬆口「談跨國戀」真實互動曝

