魏如萱《怪奇的珍珠》Day2再掀熱潮 她開玩笑說介紹王菲女兒竇靖童是前夫2人首次合體攻蛋，真的有粉絲相信了…

兩屆金曲歌后 魏如萱（waa wei）（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，首日以「懸浮半空躺唱」的震撼開場引爆全網討論，口碑持續延燒，（8日）盛大迎來 Day2 演出。 Day2 最大驚喜，則是好友竇靖童(王菲女兒)驚喜現身，擔任嘉賓。早在《怪奇的珍珠》巡演初期、甚至還沒正式啟動前，魏如萱便在一次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫，立刻答應並特地空出檔期飛來台北。兩人曾合作多首單曲，這次終於一起站上小巨蛋舞台，合唱〈海月〉與〈可憐的東西〉，竇靖童的唱腔和媽媽非常神似，和魏如萱運用聲音也非常的相似，2人在台灣合唱，格外有意義，也讓鐵粉們感動不已。

在介紹嘉賓時，魏如萱 笑著對竇靖童說：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人是為了妳來的。」她接著分享，在嘉賓名單尚未公佈前，已經開始邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說」，結果幾乎都沒有回應。

沒想到嘉賓正式公布後，立刻開始收到很多回覆，魏如萱笑說，甚至有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號；更爆料有一位朋友問她怎麼沒有邀請我？，她回應「7號嘉賓是自然捲奇哥，8號是，要看哪天？」，對方幾乎沒有猶豫，立刻回覆：「8號，謝謝！」臉上還帶著微笑，開玩笑說這位就是我的前夫，讓她忍不住笑說：「你知道嗎？大家真的都非常期待妳來小巨蛋開演唱會，到時候請嘉賓的時候不要忘記我喔！」這一段對話，讓很多粉絲誤會以為竇靖童真的是魏如萱的前夫。

除了舞台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人的私下情誼。她回憶先前到北京時，曾受邀到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」一句話讓全場再度笑成一片，也讓這段好友合體多了份溫暖又生活化的情感。

談到籌備與排練過程，魏如萱也分享了最溫馨的一幕。她透露這次演唱會加入舞者編制，排練時孩子也陪著一起到舞蹈教室，「回家之後他有模仿那些舞者跳舞給我看，我覺得很可愛。」這段私下日常，也成了她準備這場演唱會的重要力量。