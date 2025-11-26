魏如萱、陳綺貞隔11年上海驚喜合體！被突襲告白全場暴動

魏如萱（左）日前在上海開唱，邀來陳綺貞擔任嘉賓合體飆嗓。（好多音樂提供）

「金曲歌后」魏如萱日前於上海舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，邀來陳綺貞擔任嘉賓助陣。2人相隔11年再度同框合唱〈在不確定的世界裡〉，還結合了魏如萱夯曲〈香格里拉〉與陳綺貞〈旅行的意義〉變成全新版本〈旅行里拉〉，唱到歌詞「說不出你愛我的原因」，陳綺貞突然問魏如萱：「妳愛我嗎？」魏如萱浪漫喊：「愛。」引起全場尖叫。

魏如萱跟陳綺貞一相見熱情擁抱，〈在不確定的世界裡〉是陳綺貞寫給魏如萱的歌曲，陳綺貞說：「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的或是屬於我和魏如萱的歌。」

魏如萱視陳綺貞為偶像，「站在她旁邊我快石化了」，下秒還激動表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」並笑稱：「這是珍珠巡第6場，因為有綺貞，所以今天這場叫做『怪綺的貞珠』。」



魏如萱今年2封金曲歌后，將在明年2月7日、2月8日5度唱進台北小巨蛋，她信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」加碼透露嘉賓也都準備好了，期待跟粉絲相見。

