魏如萱2月攻蛋 合體奇哥、竇靖童

魏如萱攻蛋，竇靖童助陣。

記者戴淑芳∕台北報導

金曲歌后魏如萱（waa wei）2月7、8日一連兩天以「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦版唱進台北小巨蛋，新歌〈普通的日子〉21日上線，並官宣兩場演唱會嘉賓為自然捲奇哥、竇靖童。

受監製瞿友寧邀請，魏如萱為導演沈可尚首部劇情長片《深度安靜》創作並演唱宣傳曲〈普通的日子〉。

隨著新歌推出，魏如萱「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦場2月7、8日重返台北小巨蛋開唱，嘉賓分別為自然捲奇哥、竇靖童。

魏如萱與奇哥的緣分在去年底的簡單生活節就埋下伏筆，當時兩人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台。

至於2月8日的嘉賓竇靖童則是魏如萱多年來私下十分要好的朋友，在巡演初期籌備前就在餐敘中當面提出邀請，竇靖童也直接答應空下檔期飛來台北。2人曾合作多首單曲，這次終於要一起站上小巨蛋演唱，對魏如萱而言格外有意義。