魏如萱21歲男友寒假返台！Ian獨帶她7歲兒外出 「真實互動」曝光

魏如萱（娃娃）去年7月認愛21歲男友Ian，日前受訪透露對方目前在美國紐約讀書，天天熬夜視訊維持遠距離戀愛。近日Ian放寒假返台，被直擊獨自帶著魏如萱7歲愛子「路易」外出，對方似乎也對他相當信任，相差14歲的互動可愛又溫馨。

魏如萱育有7歲兒子路易。（圖／翻攝自魏如萱IG）

魏如萱與前夫隆宸翰育有1子路易。根據《TVBS新聞網》報導，Ian日前獨自與路易現身台北市大安區，不僅貼心讓他走在人行道內側，還隨時留意是否有腳踏車經過，照顧孩子頗有一套；路易對他同樣毫不設防，看到店家門口張貼狗狗海報，還主動拉著他一起觀賞，一路上有說有笑。

Ian與魏如萱穩定交往，日前更獨自帶著對方兒子外出。（圖／翻攝自Ian IG）

而魏如萱將於2月7、8日舉辦在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會，昨（21）日公布兩場嘉賓分別為「自然捲」奇哥、王菲愛女竇靖童。她先前曾向《聯合報》表示，希望男友能到場欣賞演出，言談間流露出熱戀中的甜蜜氛圍。

