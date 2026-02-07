魏如萱5度攻蛋真實票房曝光 小21歲男友缺席！「不知道要怎麼說」

魏如萱一開場垂吊半空躺著唱〈隕石〉。好多音樂提供



「金曲歌后」魏如萱今晚（2╱7）起一連2天在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，她去年7月28日認愛小21歲的網紅Ian，但Ian卻沒來看演唱會，反而在IG限動透露正在海外玩雪，只有「前是情人」兒子路易到場，不過她不受影響，一開場就垂吊半空躺著唱〈隕石〉揭開序幕，一連演唱4首歌後，她才與粉絲打招呼，並意有所指地說：「我這段時間已經不知道話要怎麼說才好，所以我覺得把想說的話都放在歌裡面。」

雖然今觀眾約8成滿，魏如萱仍氣勢十足開場，即使在懸空、躺唱的高難度姿勢下，聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響，她感性表示：「這是我第5次在小巨蛋，我第1次站在這裡的時候就是很想證明，但是我現在覺得站在這裡不是一件理所當然的事情。」

面對粉絲，魏如萱一度沉默，原以為她哭了，但她仍笑喊：「讓我們就好好享受今天的這個晚上吧！」接著問：「你們會不會冷？我好像有點冷，我來穿外套好了好不好？」還自嘲：「我就是1個很愛說話的人，你們也知道，如果我今天話講很少，你們是不是會覺得很奇怪？」她換了新造型後，台下卻喊「穿太多」，讓她笑說：「因為小巨蛋很冷，這是造型師的用心，我們也是要讓它展示一下，我想說的都在歌裡面，我們來唱〈暗示之後〉。」

好人緣的魏如萱，吸引徐若瑄、「金曲客語歌王」羅文裕、黃玠、李友廷、吳申梅、柯家洋、914就以斯等人坐台下觀賞，而後台也擺滿星友花藍，林志玲、田馥甄（Hebe）、許茹芸、王彩樺等人都送花祝福，修杰楷和賈靜雯花牌上寫著：「我們全家都是妳忠實粉絲，如珍珠般純真的妳尤其寶貴！」

