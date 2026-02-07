魏如萱5度攻蛋罕見深V開唱！「生命中重要男人」來了 沉默5秒：不知道話要怎麼說
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
「金曲歌后」魏如萱於今（7）日5度站上小巨蛋，舉行「《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會」，今晚是演唱會首日，小男友Ian沒有現身，而魏如萱的兒子、也是她生命中重要的男人路易，特別到現場為媽媽加油。
演唱會一開場，魏如萱身穿黑色深V上衣、皮短裙搭配黑色亮片褲襪，自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，為演場會揭開序幕，之後一連演唱〈怪奇的珍珠〉、〈末路狂花〉、〈劣根〉，〈劣根〉一曲唱畢，魏如萱開口向現場歌迷打招呼：「小巨蛋～嗨～這是我第五次在小巨蛋，我第一次站在這裡的時候，很想證明，我現在覺得站在這裡不是一件理所當然的事情，這段時間不知道話要怎麼說才好，我覺得…..把想說的話放在歌裡。」接著她沉默5秒，才繼續開口：「那我們好好享受今天的晚上吧！」
魏如萱心情會如此複雜，除了與在認愛小21歲的男友Ian前，陷入「知三當三」的疑雲中；又傳出以小帳護愛，此事她已透過經紀公司澄清非本人；之後又爆出海巡封鎖粉絲等行為，重創形象。而今晚演唱會票房賣出八成，似乎與這些風波有關，而在今天如此重要的場合，Ian沒有現身，就他IG打卡的影片來看，推測人應該是在美國紐約繼續學業，縱使小男友無法愛相隨，但是魏如萱的兒子路易有來幫媽媽打氣。
魏如萱小巨蛋Day2合體竇靖童 鬆口邀約朋友到場「幾乎沒回應」
【緯來新聞網】金曲歌后魏如萱（waa wei） 今（8日）小巨蛋演唱會「怪奇的珍珠」來到第二天，好友
魏如萱躺唱開場 怪奇珍珠閃耀攻蛋哭了
兩屆金曲歌后魏如萱今天(7日)晚間登上台北小巨蛋，再度展現驚人唱功，或站或臥都難不倒她，帶領歌迷走入屬於魏如萱、怪奇又魔幻的音樂夢境。首場演出更驚喜邀請「自然捲」奇哥合體開唱，讓鐵粉們感動不已。 由於近來魏如萱因為和小21歲的網紅Ian交往扯出的感情糾葛，連帶影響演唱會票房，她在演出結尾謝謝主辦單位時表示：「我欠你們的，都會加倍還回來。」隨後落淚感謝歌迷：「謝謝你們願意花時間坐下來聽我唱歌⋯如果跟我一樣快支持不下去、沒有力量的時候，都可以想到這個晚上。」 魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，本週六、日一連兩天在台北小巨蛋盛大開唱，萬名粉絲湧入朝聖。這也是她第五度站上小巨蛋舞台，無論演唱實力或舞台規模，都再度全面升級。 演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺演唱〈隕石〉，為《怪奇的珍珠》正式揭開序幕。即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響，不愧是金曲歌后，令人佩服不已。 舞台美術、燈光與視訊設計也呈現出極為炫爛的視覺效果，時而沉浸、時而充滿劇場感，就連服裝造型也呼應演唱會「怪奇」主題，展現魏如萱獨樹一格的美學風格。 魏如萱《怪奇的珍
林志玲吳申梅出手了！大咖天后5度攻蛋 賈靜雯修杰楷自爆是鐵粉
金曲歌后「娃娃」魏如萱今晚在台北小巨蛋開唱，連兩天舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，這是她第5度站上小巨蛋的舞台。今天包括田馥甄、林志玲、賈靜雯及修杰楷夫婦以及吳申梅都獻上祝福。林志玲與范少勳一起送上花籃，祝賀魏如萱演唱會順利，金曲歌后田馥甄表示：「怪奇的珍珠，閃耀輸出！Have a nice s
前夫也想看竇靖童！魏如萱小巨蛋同台王菲愛女：大家是來看你的
金曲歌后魏如萱今（8）日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會第二場，邀來竇靖童擔任嘉賓，魏如萱笑說：「今天有多少人要來看你，大家是要來看你的！」並透露宣布要辦演唱會後，邀請許多朋友到場，原本每個人都還興趣缺缺，結果一宣布8日嘉賓是竇靖童，大家馬上傳訊息給她訂票，讓她哭笑不得。
金曲歌后魏如萱5度攻小巨蛋開唱 與兒子互動添趣味
（中央社記者洪素津台北7日電）金曲歌后魏如萱今晚第5度攻上小巨蛋，開場她高吊舞台當空，橫躺開唱「隕石」，如一顆會呼吸的珍珠，懸躺在半空中。演唱會中魏如萱也與小兒子互動，向兒子索取愛心遭拒，讓全場觀眾笑呵呵。
魏如萱最愛的男人來了！5度攻蛋票房數次告急 見入座率吐心聲
【緯來新聞網】「金曲歌后」魏如萱今（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，在開賣前就因票房不如
李千娜《世紀血案》道歉難止血 掰了櫻花季再說一次對不起
電影《世紀血案》以「林宅血案」為主軸，卻未獲得林義雄等人授權，李千娜2月初出席記者會時，過程中露出笑容，並提到「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」等字句，遭到網友抵制，今天她表示不會出席「櫻花季」演出活動。記者會後，李千娜雖已道歉，但網友仍不買單，更投訴文化總會，希望她參與錄製的《WE ARE
《世紀血案》為何被罵翻？律師開轟「拿饅頭沾血吃」：這部片根本不該拍
電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件林宅血案，近日卻爆出在翻拍前未取得林義雄及其家屬同意，引發社會高度關注與爭議。對此，律師呂秋遠痛批，這是滅門血案，不是福爾摩斯辦案，「任何人，都不該拿別人的悲劇，拿著饅頭沾血吃。」呂秋遠在臉書撰文提到，有些人還不知道《世紀血案》是什麼內容，在言論自由、藝術自由的情況下，為什麼網路一片撻伐？為什麼《大濛》可以，《世紀血案》......