魏如萱5度攻蛋罕見深V開唱！「生命中重要男人」來了 沉默5秒：不知道話要怎麼說

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「金曲歌后」魏如萱於今（7）日5度站上小巨蛋，舉行「《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會」，今晚是演唱會首日，小男友Ian沒有現身，而魏如萱的兒子、也是她生命中重要的男人路易，特別到現場為媽媽加油。

魏如萱五度攻蛋開唱。（圖／好多音樂提供）

演唱會一開場，魏如萱身穿黑色深V上衣、皮短裙搭配黑色亮片褲襪，自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，為演場會揭開序幕，之後一連演唱〈怪奇的珍珠〉、〈末路狂花〉、〈劣根〉，〈劣根〉一曲唱畢，魏如萱開口向現場歌迷打招呼：「小巨蛋～嗨～這是我第五次在小巨蛋，我第一次站在這裡的時候，很想證明，我現在覺得站在這裡不是一件理所當然的事情，這段時間不知道話要怎麼說才好，我覺得…..把想說的話放在歌裡。」接著她沉默5秒，才繼續開口：「那我們好好享受今天的晚上吧！」

廣告 廣告

魏如萱半空中橫躺演唱歌曲。（圖／好多音樂提供）

魏如萱心情會如此複雜，除了與在認愛小21歲的男友Ian前，陷入「知三當三」的疑雲中；又傳出以小帳護愛，此事她已透過經紀公司澄清非本人；之後又爆出海巡封鎖粉絲等行為，重創形象。而今晚演唱會票房賣出八成，似乎與這些風波有關，而在今天如此重要的場合，Ian沒有現身，就他IG打卡的影片來看，推測人應該是在美國紐約繼續學業，縱使小男友無法愛相隨，但是魏如萱的兒子路易有來幫媽媽打氣。

更多FTNN新聞網報導

魏如萱護愛小21歲男友！激動對戰網友 暗諷他與若盈感情本就不穩

魏如萱超巨胸罩直接穿上台！邊唱邊送抱枕 自封阿聯酋空姐

魏如萱戀上小21歲男友！遭爆小帳護戀情嗆網友 發2點聲明澄清

