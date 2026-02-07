魏如萱5度攻蛋首日僅8成滿 小男友Ian行蹤被關注

娃娃魏如萱5度攻上小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會。（好多音樂提供）

娃娃魏如萱今（7日）晚五度攻上小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，她從頂樓垂吊而下，停留在空中橫躺演唱〈隕石〉，即使是懸空、躺唱的高難度下，她的聲音穩定且充滿情緒，唱功絲毫不受影響。

魏如萱從頂樓垂吊而下，停留在空中橫躺演唱〈隕石〉。（好多音樂提供）

演唱會前，一度傳出魏如萱票房慘淡，開唱首日約莫有8成滿，而小她21歲的男友Ian未露臉，僅在IG分享人在雪國，但具體地方並未標明。在唱完〈劣根〉後，魏如萱感性說：「我現在站在這裡，真的不是一件理所當然的事。」隨著先前的感情風波，加上有粉絲在 Threads 爆料遭魏如萱封鎖，讓她的形象大受影響。

魏如萱小巨蛋演唱會，首日入座率約8成。（好多音樂提供）

面對台下歌迷，魏如萱說：「這段時間我真的不知道話應該怎麼說才好。」停頓了約五秒後接著說：「所以我覺得，把想說的話都放在歌裡面。我想你們一定都是喜歡音樂的吧，那我們就好好享受今天這個晚上吧！」最後她也苦笑說，自己其實是個很愛說話的人，如果話變少，大家應該也會覺得很奇怪。

