魏如萱5度攻蛋！林志玲浪漫告白 修杰楷賈靜雯全家是鐵粉

魏如萱小巨蛋開唱。（好多音樂提供）

「金曲歌后」魏如萱7、8日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦版，吸引不少圈內好友低調現身力挺。女神徐若瑄（Vivian）到場支持，音樂圈好友金曲客語歌王羅文裕（Wing）、黃玠、李友廷、吳申梅（Gigi）、柯家洋等人也現身坐台下觀賞，以行動表達對魏如萱舞台與創作的肯定，陪她完成這場別具意義的小巨蛋之夜。

擁好人緣的魏如萱收到許多星友送上花籃祝賀，包括A-Lin、林俊傑、楊丞琳、田馥甄、林宥嘉等歌王歌后，林志玲更與范少勳一起送上花籃，祝賀魏如萱演唱會順利，金曲歌后田馥甄表示：「怪奇的珍珠，閃耀輸出！Have a nice show!」

廣告 廣告

台語女神吳申梅表示：「怪奇珍珠，獨一無二，巨星閃耀，光芒萬丈。」修杰楷及賈靜雯則透露，全家都是魏如萱的忠實粉絲，「如珍珠般純真的妳尤其寶貴！最愛waa，最愛魏如萱！」

更多中時新聞網報導

總統書展致詞掀波 教團要求道歉

葛仲珊〈累到爆〉預約合作張惠妹

國英非選題要高分 有邏輯別錯字