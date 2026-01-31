魏寶生親揭輝達北士科 與北市府交涉內幕！「民不與官鬥」5字道盡無奈

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳親自來台坐鎮輝達尾牙，北士科新總部後續簽約進度再度成為外界關注焦點。（圖／記者鄭孟晃攝影）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親自來台坐鎮輝達尾牙，現身行程一曝光，市場目光立刻轉回北士科，新總部究竟何時要與台北市政府簽約，再度成為外界追問的最大問號。就在輝達新總部簽約進度被緊盯之際，新光人壽董事長魏寶生這幾天接受城邦出版創辦人之一何飛鵬《經營現場》專訪，首度鬆口還原新壽、輝達與北市府之間，圍繞北士科T17、T18用地長達半年、反覆卡關的交涉內幕，從密約談妥到市府不點頭，關鍵轉折一次說清楚。

「民不與官鬥，我們也尊重了。」新光人壽董事長魏寶生談到輝達北士科T17、T18基地交涉過程時，先拋出這句話，語氣平靜卻耐人尋味，也為這段長達半年的協商內幕定下基調。魏寶生直言，相關過程外界多半只看到結果，卻不知道新壽、輝達與台北市政府之間，曾經歷過反覆溝通與多重選項的拉鋸。

新光人壽董事長魏寶生接受何飛鵬yt頻道專訪，首度談北士科T17T18與輝達總部交涉內幕。魏寶生透露，新壽曾盼轉讓T17T18給輝達，但卡在BOT契約與市府轉讓限制，談判一度陷僵局，更是一句「民不與官鬥」道盡企業面對制度現實的無奈。。（圖／記者師瑞德攝影）

密談六個月

魏寶生指出，新光人壽當初標下北士科T17、T18用地時，正值公司資本壓力較大的階段，土地本身並非單純資產，而是一道現實考題。後來輝達主動接洽，希望能將基地移轉作為總部使用，新壽也認為，若能讓真正有需求、能帶動產業發展的企業進駐，對公司與整體環境都是正向解方。

雙方隨後簽署合作備忘錄，相關條件與方向其實已談得相當深入，但真正的關鍵，卡在BOT契約與市府態度。魏寶生透露，在備忘錄到期前近六個月，新壽不斷與台北市政府協商能否轉讓基地，也請律師就契約與母法提出解釋空間，試圖尋找合法可行的路徑，但市府始終堅持立場，認為BOT案不宜轉讓。

市府怕圖利



魏寶生坦言，BOT契約下主管機關是市府，市府立場是契約不能轉讓，就算新壽提出律師意見、嘗試從母法解釋找空間，市府仍不點頭；他也感受到市府顧慮在於「一旦同意轉讓，新壽從輝達拿到錢，外界恐被解讀成圖利」。

備忘錄談妥 卻卡在市府



更具爭議的是，魏寶生也在訪談中直指，若未轉讓而改由新壽自行開發，市府則以「合併後主體改變」為由表態不會核准。他認為，從契約本質來看，履約能力才是重點，合併後的金控體系其實更強，但市府仍公開表態拒絕。在這樣的情況下，新壽最終只能選擇退讓，正如他所說的那句話，「民不與官鬥」。

「民不與官鬥」 背後的現實



更戲劇的是，魏寶生提到合併後若新壽想自行開發，BOT合約又牽動「主體變更」議題，市府甚至公開表示因合併案不會讓新壽自己蓋。魏寶生無奈說「民不與官鬥」，新壽只能把成本拿回來、重新盤點下一步。對他而言，這場交涉雖然挫折，卻也讓外界看清一件事：超級企業落腳台灣，土地契約、行政解釋與政治風險，往往比錢更難談。

