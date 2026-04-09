魏平政對戰陳素月成定局？ 吳子嘉爆內幕斷言：他會勝選
國民黨布局彰化縣長蝸步詭譎。強勢表態參選的立委謝衣鳯，傳出因家人不支持而難以出線，黨中央擬改徵召前考紀會主委、律師魏平政，並由蕭景田重掌縣黨部負責輔選。媒體人吳子嘉透露，魏平政已獲藍營地方大老支持，勢必獲得提名，更大膽斷言魏能擊敗民進黨對手陳素月。
民進黨早在去年底提名陳素月投入彰化縣長選舉，已進入全面備戰狀態。國民黨因謝衣鳯、謝典霖「姊弟之爭」，人選遲未定案，近日傳出黨中央擬採徵召魏平政參選。國民黨7日宣布，聘謝衣鳯擔任中央黨部副祕書長，彰化黨部主委一職由前立委蕭景田接任，但謝衣鳯拒接副祕書長一職，並強調會參選到底。
吳子嘉8日在《董事長開講》節目中指出，據他了解，蕭景田問過謝家，確認謝家無意推派人參選彰化縣長，隨即表態支持魏平政，在場的地方大老全都無異議通過支持魏平政。當下有人問蕭景田是否會輔選魏平政到底，蕭保證會「輔選到底」，所以彰化黨部主委改由蕭景田接任。
吳子嘉大膽斷言，魏平政會被國民黨提名，且對戰陳素月會當選。他分析，魏平政個人形象好，家族經營知名的絲襪品牌，他是第三代，在地方政壇上又獲到藍營大老支持，只要藍軍團結，民進黨難以抵擋。
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