魏廣劭接任Skoda Taiwan總裁

台灣福斯汽車宣布Skoda Taiwan現任總裁李御林（右八）12月底卸任，遺缺由魏廣劭（左4）接任。

台灣福斯汽車宣布Skoda Taiwan管理團隊人事異動。現任總裁李御林12月底正式卸下職務，遺缺由現任銷售暨通路發展處長魏廣劭接任。李御林擁有近30年的汽車產業豐富資歷，任期內不僅領導品牌在臺灣市場持續成長，並深耕在地經營策略，更對品牌發展帶來深遠影響。

李御林於2009年加入Audi Taiwan擔任銷售處長，並於2015年台灣福斯成立之際接任Skoda Taiwan總裁。在他帶領下，品牌持續創造銷售佳績，包含2023年突破年銷量一萬臺的里程碑，並在過去連續4年穩居臺灣歐洲進口品牌前5名地位。

台灣福斯表示，李御林秉持「在地化」理念，成功塑造Skoda Taiwan深具臺灣市場特色的品牌定位。更榮獲Skoda原廠所頒發之「全球最佳經銷商「最佳人本服務精神」、「最佳銷售成長」等多項全球獎項，讓臺灣在國際舞臺發光，展現Skoda Taiwan卓越表現。