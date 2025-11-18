魏德曼攜手NSO延續《以樂會客2.0》計畫 為客家文化注入新視野

客家委員會與NSO國家交響樂團2024年起攜手推動為期兩年的「以樂會客2.0」計畫，希望推動客家音樂的推廣與跨界創新，本計畫邀請身為客家子弟、NSO榮譽指揮呂紹嘉擔任總顧問，並邀請集作曲家、演奏家與指揮家於一身的德國音樂家約格．魏德曼（Jörg Widmann）參與指導。

18 日記者會上，客家委員會藝文傳播處處長廖美玲致詞表示，客委會與 NSO的合作始於 2019 年，並於去年再度攜手推出「以樂會客 2.0」國際作曲家工作坊。她指出，這項計畫希望帶領作曲家深入客家生活，透過駐村與田調，使台灣與客家文化成為創作養分，進一步向國際展現文化多樣性。廖美玲也欣見 NSO 與作曲家們以專業展現更多音樂想像，讓世界透過音樂更認識台灣與客家文化。她強調，「以樂會客 2.0」同時也為青年作曲家提供舞台，如今成果豐碩，十分令人欣喜。

廣告 廣告

NSO執行長郭玟岑則表示，「以樂會客」的起點源自 2016 年，呂紹嘉在歐洲聽到魏德曼的作品後深受震撼，因而邀請他來台交流。魏德曼同樣對客家文化相當認同，願意把多年累積的文化思考與音樂視野帶到台灣，與NSO及下一代分享。郭玟岑強調，這項計畫的成形要感謝呂紹嘉的遠見與魏德曼的慷慨投入。

魏德曼則表示，非常感謝客家委員會自去年起提供更多合作機會，讓他能在台灣停留兩週，並與NSO共同投入新計畫，包括認識青年作曲家、參與單簧管大師班。他說，傳承是非常重要的事，「我很珍惜所有合作夥伴的努力與付出。最開心的是能看到NSYO的青年音樂家演奏我的作品。」

除了參與「以樂會客 2.0」計畫，魏德曼此次訪台也帶來三場音樂會。包括已於11月16日圓滿落幕的《傳奇・永恆》音樂會，他與哈根四重奏共同演出，為其告別巡演留下深刻印記；此外，他也將親自指揮 NSO在11月20日的《跨樂自由的邊界》，該場音樂會也特別邀請多次與NSO合作的小提琴家林冠羽擔任客席首席。11月29日《樂響啟示錄》音樂會則要與NSO演出《宗教改革》與他寫過編制最大的作品《巴比倫組曲》。