魏明光新聞獎申請12/15截止 千萬獎金助攻新聞人倡議與探索

「魏明光卓越發展基金」舉辦頂尖國際論壇，為臺灣新聞界帶來前瞻性的視野與實務啟發。(政大提供)

由政治大學傑出校友魏明光先生捐資成立的「魏明光新聞獎」徵件進入倒數，這個獎項以支持新聞創新、深度報導、國際合作與人才培育為核心，分別設有「倡議獎」與「探索獎」，前者鼓勵新聞工作者以開創性思維，致力提升新聞品質，為新聞業面臨的問題提出解方，或發展出新的新聞產製、報導與呈現方式的倡議獎，「探索獎」則是透過海外學習與跨國合作，拓展國際視野、累積人脈與社會資本，進而提升新聞專業能力，其中探索獎分為個人申請的專業進修計畫及個人或團隊都可申請的國際新聞共創計畫。

「魏明光新聞獎」總獎金近千萬元，12月15日截止申請。申請不限國籍，媒體人、獨立記者、團隊、機構皆可報名，單項最高補助金額可達新臺幣250萬元。入選者可先提出提案，獲選後即獲資金支持完成創作，實現「先提案、後創作」理念。