魏樂富&葉綠娜雙鋼琴 四手聯彈聽見48年默契

記者黃朝琴／臺北報導

傳大藝術主辦《魏樂富&葉綠娜雙鋼琴48年演奏會》，將於3月19日在臺北國家音樂廳登場，這對雙鋼琴賢伉儷搭檔，攜手走過48年音樂與人生旅程，這次選曲對兩人來說充滿意義，橫跨創作、改編與回憶，橫跨巴洛克、古典、浪漫到20世紀作品，展現雙鋼琴四手聯彈所累積的默契對話。

身兼鋼琴家、作曲家與作家的魏樂富（Rolf-Peter Wille）1978年從德國受邀來臺灣任教，他與葉綠娜1979年組成雙鋼琴搭檔並結為連理，兩人攜手48年，活躍於演奏舞臺，經常舉辦雙鋼琴音樂會，先後巡演歐美及亞洲、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、南非各地，且於教學、寫作及廣播等領域均有成就；1990年夫妻雙雙榮獲「國家文藝獎」，近半個世紀以來，對於提倡發展臺灣的國際音樂地位不遺餘力。

《魏樂富&葉綠娜雙鋼琴48年演奏會》，為樂迷安排橫跨巴洛克、古典、浪漫到20世紀作品，包括舒曼以B-A-C-H為主題的四手聯彈賦格、巴赫《西西里舞曲》（邁爾改編為雙鋼琴），以及巴赫第1、6、8、10首《創意曲》（BWV 772–786）的雙鋼琴改編版本；同時也演出莫札特C大調第16號鋼琴奏鳴曲，經葛利格精心加上另一架鋼琴之創作，成爲為兩架鋼琴的二重奏，這個改編版本為作品帶來奇妙而且動人的氣氛。

音樂會中也特別安排普朗克《雙鋼琴協奏曲》，這是兩人合作演奏的第一首雙鋼琴協奏曲，曾陪伴他們征戰世界各地舞台，巡迴臺灣各地與菲律賓馬尼拉、俄國烏拉山，還贏得加拿大加爾各里管弦樂團協奏曲比賽。對兩人而言，每次彈奏這首作品，彷彿重新走過共同累積的歲月軌跡，意義格外深刻。

魏樂富創作的《青春舞曲》，則源自1987年由齊飛唱片（環球唱片前身）為兩人發行的首張CD。該作完成於魏樂富赴加拿大班芙進修期間，並在與美國作曲大師約翰・凱吉（John Cage）共同工作的經驗下孕育而生，融合新疆民謠旋律與預置鋼琴聲響。每次演出，總讓兩人想起那段在加拿大無憂無慮、專注於音樂創作的日子。

布拉姆斯《匈牙利舞曲》共有21首，其中1到10首有鋼琴獨奏版，兩人這次將演出布拉姆斯第1首至第5首《匈牙利舞曲》，也是兩人最早合作的四手聯彈作品。

壓軸曲目選擇李斯特交響詩《前奏曲》的雙鋼琴改編版。李斯特一直是魏樂富長年深入研究的作曲家，也是其博士論文的核心主題。魏樂富說，過去經常演奏這首樂曲，《前奏曲》原為管絃樂交響詩代表作，昔日曾被被德國納粹政府當成來自前線特別消息（Sonder-Meldungen）的片頭音樂而引發爭議，後來在音樂會中仍然被頻繁演奏，展現其藝術價值。對他們來說，這首樂曲充滿讀書時期的回憶，希望跟大家分享。

葉綠娜說，當年要申請加拿大班夫（Banff）一個音樂學校課程，擔心萬一有一個人沒選上，最後決定以雙鋼琴搭檔，果然順利一起出發，那一趟認識了約翰．凱吉，這次音樂會要用《青春舞曲》向他致敬。

魏樂富表示，《青春舞曲》是已故音樂教育家林榮德委託他編曲給孩子們的音樂教材，也收錄在兩人錄製的第一張專輯，這首曲子以預置鋼琴跟鋼琴一起演出，預置鋼琴是約翰．凱吉1938年發明，他將橡皮、螺絲、木頭等物品塞到琴絃之間，改變鋼琴的音色，讓鋼琴宛如打擊樂團，可以做出奇妙的聲響。

魏樂富說，那時候在班夫曾與約翰．凱吉合作，演出過他的預置鋼琴作品《歌之書》（Book of Songs）」，收穫很多；但因預製鋼琴需要很長準備期，《青春舞曲》」也很久沒有演出，這次音樂會除了向約翰．凱吉致敬，也要向林榮德致敬，謝謝他讓我有機會認識臺灣的音樂。

葉綠娜表示，或許因為48年前沒有人用這種形式演奏鋼琴，反而讓他們有機會持續演奏，兩人彈兩架鋼琴，四隻手的可能性的確自由許多。他們各自獨奏，也許許多鋼琴家一起演奏雙鋼琴，他們夫妻的組合還是比較習慣，持續合作的秘秘訣在於對彼此誠實，彈得好不好都會明白說，在音樂裡說真話，才能長長久久合作搭檔下去。

《魏樂富&葉綠娜雙鋼琴48年演奏會》，3月19日臺北國家音樂廳登場，四手聯彈聽見48年默契。（傳大藝術提供）

身兼鋼琴家、作曲家的魏樂富（左）與妻子葉綠娜（右），1990年雙雙榮獲「國家文藝獎」，2人 經常舉辦雙鋼琴音樂會。（傳大藝術提供）