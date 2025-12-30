魏浚笙首唱台南跨年練10年 喊話《影后》鍾欣凌想演姐弟...戀

港星Jeffrey魏浚笙將在台南獻出首次跨年表演。（BTBAS Entertainment提供）

港星Jeffrey魏浚笙明（31日）將首次在2026台南好Young跨年晚會表演，今彩排後接受台媒聯訪，魏浚笙表示看到綠油油草地非常放鬆，明天將帶來偶像林宥嘉的歌曲，至於歌名他先保密，將在明天跨年舞台帶給大家驚喜。

27歲的魏浚笙擁有荷蘭和印尼血統，擁有非常帥氣的外表，從《超級星光大道》就開始崇拜林宥嘉的他，有一次林宥嘉在香港開唱，魏浚笙在後台與偶像見面，林宥嘉竟然說：「我有聽過你翻唱我的歌。」讓魏浚笙開心地像小粉絲一樣。他向媒體自豪地說：「從小到大，唱KTV一定要點他的歌。」他開玩笑表示，若這樣計算，練習中文歌應該有10年了吧。

廣告 廣告

Jeffrey魏浚笙預告將帶來林宥嘉的歌曲。（BTBAS Entertainment提供）

Jeffrey魏浚笙為電影《殺手#4》減重8公斤，他坦承腹肌目前「冬眠中」。（金馬影展提供）

不僅是《超級星光大道》忠實觀眾，魏浚笙對台灣影劇作品也很關心，尤其《影后》裡面，鍾欣凌看著史愛瑪的眼神，那一幕完全讓魏浚笙崇拜到不行。若有機會和鍾欣凌合作，會想演什麼樣的對手戲呢？魏浚笙想了一下說：「姐弟...？」記者補了一個字「戀？」他大笑說：「都可以！」現在對演戲很有衝勁的他，對任何作品都很歡迎，「演什麼都可以，只要能與專業演員合作我就很開心。」

今年播出的人氣陸劇《難哄》也有魏浚笙的演出，雖然戲份不多，已讓網友稱讚他帥氣不輸男主角白敬亭，魏浚笙聽到這個稱讚，竟瘋狂搖頭還露出不可思議的表情。他說白敬亭健身有成，穿衣服看不出來但其實練得很壯；而魏浚笙為了入圍今年金馬獎5項提名的電影《殺手#4》，特地減重8公斤，還一度被其他藝人勸：「你這樣看起來像骷髏人，好像病人。」不過當他在大銀幕看到片中的自己非常滿意，「這就是我想要的樣子。」《殺手#4》明年或許有機會在台上映，魏浚笙興致勃勃地說：「我很想做戲院映後活動！」

今年拍電影《浪花男女》意外受傷，脖子被滑水繩索繞頸差點小命不保。（翻攝Jeffrey魏浚笙 IG)

新的一年即將到來，魏浚笙希望大家每天都開開心心，享受當下的每一秒鐘。他突然分享今年年中拍電影《浪花男女》，在拍攝無線滑水（wakesurf）戲時，竟被鱦索繞頸，差點就死掉了，指著脖子上勒痕的傷口，自嘲地說：「朋友看到說，哇你這樣更有男子氣概啦！」從受傷之後，他覺得每一天每一秒都要享受，「壓力是自己給自己的，活在當下比較重要。」

更多鏡週刊報導

狠砸9億打造《PLEASURE》舞台 蔡依林乘30公尺巨蟒繞場 有感而發自己不孤單

「巧虎大人版」蔡依林大巨蛋開唱 羅志祥壞壞喊她「阿姨」

「台版無限料理地獄」台北101登場 《黑白大廚2》台灣也要玩「蒙眼決選」