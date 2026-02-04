魔力轉圈圈? 雲林斗六驚見阿伯騎士路口「香爐繞」

中部中心／蔡松霖 雲林報導

這是什麼狀況？雲林縣斗六市文化路，3日有民眾停等紅燈時，看到一個阿北，不明原因騎著機車在路口不斷繞圈圈！民眾拍下畫面PO網，直呼阿北是在路口表演"香爐繞"嗎？

民眾開車在路口停等紅燈，眼前騎士不在停等線等待，卻是在最前方騎機車繞圈圈，





魔力轉圈圈？ 雲林斗六驚見怪伯 路口騎車「香爐繞」民眾看傻眼

雲林斗六文化路上驚見阿伯騎士路口「香爐繞」（圖／畫面來源：社會事新聞影音）









畫面看起來好歡樂！稍等一下，這是"馬路如虎口"那個路口耶，阿北卻是騎著摩托車一圈兩圈三四圈地繞。還不時轉頭看像停等紅燈的各位，簡直把路口當起表演台！3日下午民眾開車行經雲林斗六市文化路時，看到這幅奇景。是機車機械出了問題？還是阿北你到底有啥麼問題？

廣告 廣告





魔力轉圈圈？ 雲林斗六驚見怪伯 路口騎車「香爐繞」民眾看傻眼

雲林斗六文化路上驚見阿伯騎士路口「香爐繞」（圖／畫面來源：社會事新聞影音）









這可不能給你掌聲鼓勵。民眾直說阿北騎著摩托車是在路口表演"香爐繞"嗎？還不只繞三圈，這不但不會得到保佑和祝福，只會得到警察送你一張罰單。警方指出，危險駕駛可處6000元以上3萬6千元以下罰鍰，這下香爐繞的阿北恐怕要荷包大失血！





魔力轉圈圈？ 雲林斗六驚見怪伯 路口騎車「香爐繞」民眾看傻眼

阿北騎著摩托車是在路口表演「香爐繞」 警察將開出罰單 危險駕駛可處6000元以上3萬6千元以下罰鍰（圖／民視新聞）













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：魔力轉圈圈？ 雲林斗六驚見怪伯 路口騎車「香爐繞」民眾看傻眼

更多民視新聞報導

誇張拒檢逃逸！ 騎士蛇行﹑逆向﹑闖紅燈等違規共達29項

小孩子開大車！女童疑坐駕駛座操作方向盤 警方發聲了

癌症基金會北高騎行400公里 陳其邁盼促進健康台灣

